«Жаль, что не вместе»: Королева вспомнила Николаева

"Игоряшенька, ну ты же знаешь, как я к тебе отношусь. С какой теплотой, с какой любовью и благодарностью. Поздравляю тебя с днем рождения, и хочу пожелать тебе только здоровья, сил. Ну и, конечно, творческого вдохновения!" — эмоционально сообщила звезда. Под постом она написала: "С днем рождения, композитор моей юности!"

Видеопоздравление вызвало много эмоций у поклонников Королевой. Многие с ностальгией отмечали в комментариях, что пара "Наташа+Игорь" была одной из самых красивых.

К слову, не обошлось и без недовольства. Ярые поклонники певицы очень огорчились выяснив, что артист никак не отреагировал на поздравление. По мнению интернет-обывателей, музыкант должен был поставить хотя бы лайк. Также фанаты Королевой вспомнили, что так и не увидели любимицу в передаче Первого канала "Игорь Николаев и его друзья". Отсутствие Натальи на съемках, их очень разозлило.