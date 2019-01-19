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«Жаль, что не вместе»: Королева вспомнила Николаева 

Дни.ру 17 минут назад
Фото: Дни.ру
Наташа Королева поздравила бывшего мужа Игоря Николаева с днем рождения. Музыканту исполнилось 59 лет.
Наташа опубликовала в личном микроблоге небольшое видео. Артистка записала ролик в домашней обстановке.
"Игоряшенька, ну ты же знаешь, как я к тебе отношусь. С какой теплотой, с какой любовью и благодарностью. Поздравляю тебя с днем рождения, и хочу пожелать тебе только здоровья, сил. Ну и, конечно, творческого вдохновения!" — эмоционально сообщила звезда. Под постом она написала: "С днем рождения, композитор моей юности!"
Видеопоздравление вызвало много эмоций у поклонников Королевой. Многие с ностальгией отмечали в комментариях, что пара "Наташа+Игорь" была одной из самых красивых.
К слову, не обошлось и без недовольства. Ярые поклонники певицы очень огорчились выяснив, что артист никак не отреагировал на поздравление. По мнению интернет-обывателей, музыкант должен был поставить хотя бы лайк. Также фанаты Королевой вспомнили, что так и не увидели любимицу в передаче Первого канала "Игорь Николаев и его друзья". Отсутствие Натальи на съемках, их очень разозлило.
"Видно, что от чистого сердца, аж прослезилась даже. Вы большая молодец!" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Наша наташа…жаль что не вместе…а так хочеться чтобы вы были именно с николаевым…, "Любит Николаев Королеву, видно невооруженным глазом. При виде Наташи он даже теряется, робеет, что-ли", "А Игорь Николаев даже спасибо не сказал за поздравление. В виде лайка…", "Молодец Наташенька, никогда его не забывает. А Игоряшенька, даже "спасибо за поздравления "не говорит. Делает вид, что ее не заметил. Только Аллочке, жопу лижет", "мне вообще не понравился этот вечер)) ну может мне только))) скучный был, наиграно как-то, ну не знаю может вот самые лучшие его моменты творчества это те 10 лет с Наташей, а там получается за них мне вспомнили даже!", "Не позвали потому что там Алла была…" — писали пользователи Сети.
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Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Наташа Королева
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