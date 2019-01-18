Меладзе не жалеет, что расстался с Лободой вовремя

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Продюсер и композитор Константин Меладзе в беседе с "Теленеделей" поговорил о своем проекте "ВИА Гра", где за 18 лет существования сменилось 20 солисток. По словам Меладзе, менялись не только певицы, но и сами песни. "Мы начинали с совершенно дурацких, с "Попытки N 5", например. Но потом были и глубочайшие произведения, такие как "Цветок и нож", — сложные, серьезные, но все равно это женские песни о любви к мужчине. Типажи, которые я подбираю в группу и по сей день, должны соответствовать музыке, которую они несут, это реально можно сравнить с театром", — вспоминает он. Отдельно Меладзе отметил период работы со Светланой Лободой , которая сейчас развивает сольную карьеру. "Я ни секунды не жалею, что Свету пригласил, и ни секунды не жалею, что мы с ней расстались. Я вовремя ее взял в группу "ВИА Гра" и вовремя отпустил. Все было очень вовремя", — сказал он. Ранее подопечный Константина Меладзе победил в шоу "Голос".