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Меладзе не жалеет, что расстался с Лободой вовремя 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Продюсер и композитор Константин Меладзе в беседе с "Теленеделей" поговорил о своем проекте "ВИА Гра", где за 18 лет существования сменилось 20 солисток.
По словам Меладзе, менялись не только певицы, но и сами песни.
"Мы начинали с совершенно дурацких, с "Попытки N 5", например. Но потом были и глубочайшие произведения, такие как "Цветок и нож", — сложные, серьезные, но все равно это женские песни о любви к мужчине. Типажи, которые я подбираю в группу и по сей день, должны соответствовать музыке, которую они несут, это реально можно сравнить с театром", — вспоминает он.
Отдельно Меладзе отметил период работы со Светланой Лободой, которая сейчас развивает сольную карьеру.
"Я ни секунды не жалею, что Свету пригласил, и ни секунды не жалею, что мы с ней расстались. Я вовремя ее взял в группу "ВИА Гра" и вовремя отпустил. Все было очень вовремя", — сказал он.
Ранее подопечный Константина Меладзе победил в шоу "Голос".
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Светлана Лобода , Константин Меладзе
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