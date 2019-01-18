Тимати начал ходить везде босиком «как бомж»

«Перестал думать о том, во что одеться и куда идти вечером, хожу как бомж везде босиком. Перестал бриться, использовать гели для душа, дезодорант, парфюм», — поведал Тимати.

Рэпер выложил в соцсеть снимок с дикого пляжа, на котором он стоит с доской для серфинга. Он отметил, что рад быть вдали от цивилизации, потому что ему не нужно озираться в толпе, пользоваться телефоном и думать о работе.

«Быть дикарем ******* [круто], наверное, это одна из немногих реальных формул перезагрузки», — подчеркнул Тимати.