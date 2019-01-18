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Тимати начал ходить везде босиком «как бомж» 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: @timatiofficial
Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) признался, что ходит везде босиком как бомж, перестал бриться и использовать гель для душа. Хип-хоп-исполнитель рассказал об изменениях в своем образе жизни в Instagram в пятницу, 18 января.
«Перестал думать о том, во что одеться и куда идти вечером, хожу как бомж везде босиком. Перестал бриться, использовать гели для душа, дезодорант, парфюм», — поведал Тимати.
Рэпер выложил в соцсеть снимок с дикого пляжа, на котором он стоит с доской для серфинга. Он отметил, что рад быть вдали от цивилизации, потому что ему не нужно озираться в толпе, пользоваться телефоном и думать о работе.
«Быть дикарем ******* [круто], наверное, это одна из немногих реальных формул перезагрузки», — подчеркнул Тимати.
В декабре 2018 года президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции похвалил Тимати, назвав его «хорошим расписанным парнем».
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Шоу-бизнес , Тимати , Владимир Путин
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