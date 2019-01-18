Известный исполнитель опубликовал две фотографии, сделанные с разницей в десять лет.
Известный певец Стас Пьеха присоединился к модному флешмобу знаменитостей, которые выставляют свои снимки десятилетней давности. Кадр, который он опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram, сделан в далеком 2008 году. Тогда у звезды были длинные волосы. Пьеха признался, что в те годы «искал свободу вовне».
«Сегодня ищу ее внутри… Неизменным остается лишь одно — поиск», — заявил певец, которому принадлежат несколько очень ярких хитов.
Отметим, что Стас Пьеха не так давно признался, что в юности у него были серьезные проблемы с наркотиками. Родители певца за ним мало следили из-за постоянных разъездов, поэтому в какой-то момент исполнитель сорвался. К счастью, он вовремя понял, что выбрал неправильную дорогу и смог встать на путь исправления.
«Обаятельный и талантливый, лучший из молодых наших певцов!» «На мой взгляд, стремление к свободе — самое здоровое и ресурсное состояние человека, который познал зависимость. Пусть „свобода и любовь“ всегда будут вашим вектором, Стас. Счастливого поиска», «Давным-давно на слова „мне Пьеха не нравится“ я твердила, что он славный парень с хорошим голосом. Его надо подстричь и будет супер. Мои мечты сбылись и, все кто был со мной не согласен, теперь фанаты Стаса. Шикарно выглядите, но нет предела совершенству. P. S. Вовне много сора, внутри — целая вселенная. В идеале и гармонии главное не свобода, а взаимосвязь законов и обязательств», — заметили в комментариях пользователи.