Стас Пьеха заявил, что занят поиском свободы внутри себя

Известный исполнитель опубликовал две фотографии, сделанные с разницей в десять лет.

Известный певец Стас Пьеха присоединился к модному флешмобу знаменитостей, которые выставляют свои снимки десятилетней давности. Кадр, который он опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram, сделан в далеком 2008 году. Тогда у звезды были длинные волосы. Пьеха признался, что в те годы «искал свободу вовне».

«Сегодня ищу ее внутри… Неизменным остается лишь одно — поиск», — заявил певец, которому принадлежат несколько очень ярких хитов.

Отметим, что Стас Пьеха не так давно признался, что в юности у него были серьезные проблемы с наркотиками. Родители певца за ним мало следили из-за постоянных разъездов, поэтому в какой-то момент исполнитель сорвался. К счастью, он вовремя понял, что выбрал неправильную дорогу и смог встать на путь исправления.