Друзья актера Харитонова заявили, что артиста «сжирает» рак

Об этом Стрельбицкая написала в своем Facebook.

«Удручающе выглядит судьба Андрея Харитонова, создававшего славу национального масштаба кинематографу и театру! Приходит время и артиста берут приступом забвение, болезнь -онкология и одинокое угасание», — написала художница (Орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Sobesednik.ru).

Она добавила, что Харитонова «сжирает болезнь» и попросила своих подписчиков перевести деньги на лечение актера.

Информация о болезни Харитонова впервые появилась весной прошлого года. Тогда СМИ писали о госпитализации актера из-за онкологии.