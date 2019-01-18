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Друзья актера Харитонова заявили, что артиста «сжирает» рак 

ИД «Собеседник» 40 минут назад
Фото: kino-teatr.ru
Художница Татьяна Стрельбицкая заявила о том, что звезду фильма «Овод» Андрея Харитонова «сжирает болезнь».
Об этом Стрельбицкая написала в своем Facebook.
«Удручающе выглядит судьба Андрея Харитонова, создававшего славу национального масштаба кинематографу и театру! Приходит время и артиста берут приступом забвение, болезнь -онкология и одинокое угасание», — написала художница (Орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Sobesednik.ru).
Она добавила, что Харитонова «сжирает болезнь» и попросила своих подписчиков перевести деньги на лечение актера.
Информация о болезни Харитонова впервые появилась весной прошлого года. Тогда СМИ писали о госпитализации актера из-за онкологии.
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Шоу-бизнес , Андрей Харитонов , Татьяна Стрельбицкая , ИД "Собеседник"
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