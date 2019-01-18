«Слепая, уродина, проститутка!»: забитая подруга Петросяна взорвалась

Пристальное внимание заинтересованной общественности, которая уже полгода следит за жизнью молодой помощницы Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой, порядком надоело 29-летней женщине, ведь подчас оно сопровождается нелестными и даже откровенно оскорбительными комментариями. В итоге, Брухунова обратилась к недоброжелателям.

Так это или нет, но Татьяна на своей официальной страничке в социальной сети Instagram регулярно публикует фотографии, сделанные из совместных с юмористом заграничных путешествий, дизайнерскую одежду и аксессуары, роскошные и стильные интерьеры из квартиры, частые посещения ресторанов.

Можно представить, как на это реагируют сторонники Елены Степаненко. Впрочем, не нужно представлять, достаточно ознакомиться с комментариями, которые те оставляют под каждым постом Брухуновой. И даже несмотря на откровенное интервью, которое та дала в самом конце 2018 года, где заявила о своих чистых чувствах к Евгению Петросяну, градус ненависти не понизился. Скорее, наоборот.

Многие сравнивают Татьяну Брухунову с пианисткой Виталиной Цимбалюк-Романовской, которая годы жизни отдала актеру Армену Джигарханяну , была буквально его тенью и правой рукой. работала в его театре, выходила с ним в свет. Однако их история любви закончилась чудовищным скандалом: артист назвал ее вором, подал на нее в суд, и они развелись.

Татьяна все сравнения с Виталиной отметает. Но пристально внимание (крайне негативное) очень нервирует ее. В итоге, она обратилась к своим недоброжелателям.

"Сколько злости меня сейчас окружает! Объемы зашкаливают! Косоглазая, сутулая, слепая, уродина, крокодил, проститутка… и это только те эпитеты, что не содержат унижений и брани (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)" — констатировала молодая помощница Евгения Перосяна.

Она попросила оставить ее в покое.