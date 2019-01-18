Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Два Су-34 столкнулись в воздухе

Диана Арбенина экстренно госпитализирована 

ТВ Центр + ещё 1 1 час назад
Артистку выхаживают французские врачи
Российская певица Диана Арбенина попала в больницу после катания на лыжах во Франции. Что именно произошло, артистка не рассказала.
"Доброе утро, страна! Вы не пугайтесь, со мной все в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах. Ну, у каждого должно быть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне. Франция — хорошая страна, недаром я ее люблю и симпатизирую французам. Французские врачи — это, конечно, сила, силище. Берегите себя!", — обратилась Арбенина к подписчикам в Instagram.
Фанаты пожелали певице скорейшего выздоровления. "Надеюсь, косточки целы! Безумие придется остановить. Хотя бы на время! Здоровья вам!", "Диана Сергеевна, скорейшего выздоровления!", "Вы же даже еще до мотоцикла не добрались ((с весны беспокоиться предполагалось (Выздоравливайте! Надеюсь дети не перепугались". (Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.)
ТВ Центр: последние новости
Пообещавшую отомстить Лободу припугнули в Шереметьево Внезапно нагрянувшая в Киев Собчак сильно опозорилась Назван главный претендент на участие в "Евровидении" от России
Комментарии1
Шоу-бизнес , Видео , Диана Арбенина , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске809
Два Су-34 столкнулись в воздухе
У Зеленского нашли три компании в России133
Мэр Саратова «наказал» водителя маршрутки41
На Москву обрушился сильнейший циклон
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
00:49
Арбенина экстренно госпитализирована
Шоу-бизнес
00:28
Врачи скорой ели, пока мужчина был в обмороке
Общество Происшествия
01:00
США отказались от участия в Давосе
В мире США
05:22
Вынесли на руках: Задержание Насти Рыбки попало на видео
Происшествия СНГ
03:50
Прорыв трубы с кипятком в Петербурге попал на видео
Происшествия
05:16
Ефременкова обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес Другое
00:44
Путина встретили в Сербии с ошибками на плакате
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение