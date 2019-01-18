Диана Арбенина экстренно госпитализирована

Артистку выхаживают французские врачи

Российская певица Диана Арбенина попала в больницу после катания на лыжах во Франции . Что именно произошло, артистка не рассказала.

"Доброе утро, страна! Вы не пугайтесь, со мной все в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах. Ну, у каждого должно быть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне. Франция — хорошая страна, недаром я ее люблю и симпатизирую французам. Французские врачи — это, конечно, сила, силище. Берегите себя!", — обратилась Арбенина к подписчикам в Instagram.

Фанаты пожелали певице скорейшего выздоровления. "Надеюсь, косточки целы! Безумие придется остановить. Хотя бы на время! Здоровья вам!", "Диана Сергеевна, скорейшего выздоровления!", "Вы же даже еще до мотоцикла не добрались ((с весны беспокоиться предполагалось (Выздоравливайте! Надеюсь дети не перепугались". (Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.)