Как зарабатывает «хуторянка» София Ротару и куда инвестирует миллионы

Певица до сих пор обеспечивает всю свою большую семью.

Еще лет десять назад активно гастролирующая по российским регионам, городам Германии , а также выступающая на многочисленных корпоративах София Ротару зарабатывала за год около $4,76 млн (316 млнруб.). Теперь 71-летняя София Ротару выступать к нам не приезжает, поэтому и заработки ее существенно снизились.

Доходы

Бутик-отель VILLA SOFIA by S.Rotaru в Ялте https://www.instagram.com/p/BpZAckohwyB/

Как зарабатывает и на что тратит миллионы народная артистка СССР, подсчитал портал teleprogramma.pro*.

Концерты — $100 тыс. (6 млн600 тыс.руб.)/1 штука

$100 тыс. стоит часовое выступление артистки. За пару песен ей готовы платить по 30 тыс. Так как в России артистка теперь не поет, она зарабатывает в других странах. Выходцы из СССР охотно посещают ее концерты в Германии, она частый гость в Казахстане. К примеру, 2 марта София Михайловна планирует выступить в Дюссельдорфе. Ротару часто хотят видеть на «заказниках» — различных частных корпоративных мероприятиях. У певицы в среднем до 10 выступлений в месяц.

Пенсия — 5 тыс. руб. /месяц

globallook.com

Народная артистка СССР получает небольшую пенсию. Ежемесячно певица переводит всю сумму на лечение девушки с врожденным серьезным заболеванием костей. София Ротару узнала о новорожденном ребенке с серьезным заболеванием от приятельницы, и с тех пор почти 19 лет помогает: сначала переводила определенную сумму, а когда ей начислили пенсию, то стала отдавать ее.

Ротару не афиширует добрые дела: она помогает детдомам. Семейный врач певицы Светлана Кузнецова вспоминала, как певица покупала дорогостоящие лекарства пенсионерам в больнице.

Бизнес — от 5 млнруб. /год

Бутик-отель VILLA SOFIA by S.Rotaru в Ялте принимает гостей. Сутки в самом бюджетном номере гостиницы стоят 16 тыс.руб. А в самом дорогом — 82 тыс. руб. В гостинице 12 номеров.

Инвестиции — от 2 млнруб. /год

София Михайловна Ротару поет на большой сцене вот уже 55 лет. Ее доходы грамотно инвестированы. А любые инвестиции, как известно, приносят прибыль.

Расходы

GLOBALLOOK.COM

Красота и здоровье — от 10 млнруб. /год

Дважды в год София Ротару с невесткой посещают зарубежную клинику, где проходят программы по очищению и оздоровлению организма, косметологические процедуры.

Путешествия, шоппинг — от 20 млнруб/год

Globallookpress.com

София Михайловна любит пляжный отдых с семьей — сыном, невесткой и внуками. Ну а в поездках по Европе все женщины семьи увлекаются шоппингом.

*Подсчеты произведены на основе данных, взятых из открытых источников.