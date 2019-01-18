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Потенциальный кандидат в президенты Украины опосредованно владеет тремя кинокомпаниями в РФ 

BFM.RU + ещё 3 48 минут назад
Актер и глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, заявивший о намерении баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году, является опосредованным совладельцем нескольких кинокомпаний в России, передает ТАСС. Об этом сказано в сообщении проекта журналистских расследований на Украине «Схемы».
«Компания «Грин Филмс», которая через кипрскую фирму принадлежит ему [Зеленскому], его бизнес-партнерам и соратнику [украинского бизнесмена] Коломойского, плодотворно работает в Москве и до сих пор продюсирует фильмы», — сказано в сообщении. Эта компания, отмечается в нем, «борется на конкурсе за бюджетные российские средства для своих кинокартин, и побеждает».
В расследовании заявлено, что кипрская компания Green Family Ltd, сооснователем которой является Зеленский, учредила в свое время в РФ кинокомпании «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс». Последняя компания, утверждается в расследовании, в течение 2014-2017 годов получила на свои счета около 13 млн долларов, она якобы задействована в производстве ряда фильмов, в частности, будущей картины «Вниз».
В новогоднюю ночь 1 января 2019 года Зеленский заявил в телеобращении, что намерен принять участие в президентской гонке. По оценке ряда экспертов, рейтинг кандидатуры шоумена находится в пятерке лидеров. Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта текущего года.
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Шоу-бизнес , Видео , Украина , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС
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