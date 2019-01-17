Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Хотите грудь покажу?»: задирающая кофту Асмус смутила народ 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Актриса Кристина Асмус постоянно провоцирует публику. Иногда ее троллинг бывает на грани фола.
Сегодня, 17 января, Кристина ошарашила поклонников странной видеозаписью, которую опубликовала в Stories своего Instagram. Девушка запечатлена сидящей в театральной гримерке.
"У нас сейчас спектакль "Гамлет" идет, по-моему, очень даже не плохо. Ну вот, такой Stories ни о чем", — замечает Асмус, а потом внезапно заявляет: "Ну, хотите грудь покажу?" После этих слов артистка начинает затирать кофту. Но, вместо того, чтобы оголиться, Кристина заявляет, что "15 секунд заканчиваются", поэтому она прерывает запись.
Отметим, что поклонникам показалось, что звезда явно не в себе. Интернет-пользователи называли Асмус "укуренной". Отмечалось, что у артистки какой-то блуждающий взгляд и невнятная речь.
Недавно Кристина Асмус вернулась из Дубая, где отдыхала с супругом, юмористом Гариком Харламовым и дочерью Настей. Кристина выложила в микроблоге фотографию с дочерью после просмотра шоу "La Perle" в Объединенных Арабских Эмиратах. Артистка сообщила, что подобного представления еще не видела — по словам Асмус, оно было грандиозным. Асмус призналась, что сорвала голос, крича артистам "Браво!"
Дни.ру: последние новости
Внук Пугачевой покинул Россию после слухов о разводе Бил, душил и таскал за волосы: ухмыляющуюся звезду "Глухаря" обвинили в изнасиловании Оскандалившаяся из-за измены Собчак сбежала на Украину
Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Резкий выпад Порошенко и другие события дня20
Рыбке и Лесли снова грозит тюрьма26
Москва обвинила Киев в жестоком убийстве россиянина181
Предать веру: Рада приняла главный «безбожный» закон154
США выйдут из ДРСМД не с пустыми руками60
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
03:50
Прорыв трубы с кипятком в Петербурге попал на видео
Происшествия
05:16
Актера из «Глухаря» попытались обвинить в изнасиловании
Шоу-бизнес Другое
00:44
Путина встретили в Сербии с ошибками на плакате
Политика
04:15
Россия приняла окончательное решение по ПАСЕ
Политика
10:58
Порошенко выбил телефон из рук украинца
В мире
00:37
Охранники ограбили свой же магазин
Происшествия Криминал
00:16
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение