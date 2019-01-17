«Хотите грудь покажу?»: задирающая кофту Асмус смутила народ

Актриса Кристина Асмус постоянно провоцирует публику. Иногда ее троллинг бывает на грани фола.

Сегодня, 17 января, Кристина ошарашила поклонников странной видеозаписью, которую опубликовала в Stories своего Instagram. Девушка запечатлена сидящей в театральной гримерке.

"У нас сейчас спектакль "Гамлет" идет, по-моему, очень даже не плохо. Ну вот, такой Stories ни о чем", — замечает Асмус, а потом внезапно заявляет: "Ну, хотите грудь покажу?" После этих слов артистка начинает затирать кофту. Но, вместо того, чтобы оголиться, Кристина заявляет, что "15 секунд заканчиваются", поэтому она прерывает запись.

Отметим, что поклонникам показалось, что звезда явно не в себе. Интернет-пользователи называли Асмус "укуренной". Отмечалось, что у артистки какой-то блуждающий взгляд и невнятная речь.