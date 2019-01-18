Помощница Петросяна ответила на травлю в соцсетях

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на травлю в соцсетях. На своей странице в Instagram девушка написала, что объем окружающей ее злобы зашкаливает.

«Косоглазая, сутулая, слепая, уродина, крокодил, проститутка… и это только те эпитеты, что не содержат унижений и брани», — перечислила Брухунова.

Помощница Петросяна попросила подписчиков прекратить травлю, оставить комментарии при себе и отписаться.

«Люди, что с вами? Для чего вы пришли сюда? Разве я звала вас? Оставьте, пожалуйста, свои доморощенные советы и комментарии при себе! Они мне не нужны! Уходите, пожалуйста, отписывайтесь!» — призвала Татьяна.