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Помощница Петросяна ответила на травлю в соцсетях 

Рамблер + ещё 5 4 часа назад
Фото: соцсети
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на травлю в соцсетях. На своей странице в Instagram девушка написала, что объем окружающей ее злобы зашкаливает.
«Косоглазая, сутулая, слепая, уродина, крокодил, проститутка… и это только те эпитеты, что не содержат унижений и брани», — перечислила Брухунова.
Помощница Петросяна попросила подписчиков прекратить травлю, оставить комментарии при себе и отписаться.
«Люди, что с вами? Для чего вы пришли сюда? Разве я звала вас? Оставьте, пожалуйста, свои доморощенные советы и комментарии при себе! Они мне не нужны! Уходите, пожалуйста, отписывайтесь!» — призвала Татьяна.
Летом 2018 года юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко объявили о начале бракоразводного процесса. Тогда же появились слухи, что причиной развода стал роман 73-летнего Петросяна и его 29-летней помощницы Татьяны Брухуновой.
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян
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