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Дочь Тереховой рассказала о состоянии матери 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Страдающая болезнью Альцгеймера Маргарита Терехова около двух лет не встает с кровати и почти не говорит. Об этом рассказала дочь актрисы Анна Терехова в интервью «МК».
По словам Анны, рассказать о тяжелом состоянии матери ее заставили финансовые трудности. Уход за больной ежемесячно обходится в сумму от 60 тысяч рублей, а у актеров не всегда стабильный доход, поэтому и пришлось обратиться к общественности с просьбой о помощи.
Анна рассказала, что первые признаки болезни появились у Маргариты Тереховой 10 лет назад. Она начала перескакивать с одной темы на другую в разговорах и стала забывчивой.
Некоторое время она еще могла работать, а последние годы стала похожа на ребенка.
«Еще недавно она могла как-то изъясняться, а сейчас почти не говорит. Я только по глазам могу понять, какая у нее эмоция. Мама почти все время спит», — рассказала дочь актрисы.
По словам Анны, она не помнит своих ролей и зачастую не узнает даже родных.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Маргарита Терехова , Анна Терехова
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