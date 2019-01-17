Дочь Тереховой рассказала о состоянии матери

По словам Анны, рассказать о тяжелом состоянии матери ее заставили финансовые трудности. Уход за больной ежемесячно обходится в сумму от 60 тысяч рублей, а у актеров не всегда стабильный доход, поэтому и пришлось обратиться к общественности с просьбой о помощи.

Анна рассказала, что первые признаки болезни появились у Маргариты Тереховой 10 лет назад. Она начала перескакивать с одной темы на другую в разговорах и стала забывчивой.

Некоторое время она еще могла работать, а последние годы стала похожа на ребенка.

«Еще недавно она могла как-то изъясняться, а сейчас почти не говорит. Я только по глазам могу понять, какая у нее эмоция. Мама почти все время спит», — рассказала дочь актрисы.

По словам Анны, она не помнит своих ролей и зачастую не узнает даже родных.