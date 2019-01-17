Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Билл Гейтс отстоял очередь в закусочную и стал героем сети 

Lenta.ru + ещё 4 11 часов назад
Основателя Microsoft Билла Гейтса сфотографировали у ресторана фастфуда Dick’s Drive-In, пока он стоял в очереди. Постом с его фотографией поделился в Facebook бывший сотрудник Microsoft Майк Галос (Mike Galos).
На фотографии Гейтс, засунув руки в карманы, стоит в свете неоновой подсветки и смотрит в сторону заведения. В комментариях к посту отмечается, что «именно так ведут себя настоящие богачи, в отличие от подражателей из Белого дома». Записью поделились более восьми тысяч пользователей.
Гейтс часто бывает в общественных заведениях. За миллиардером закрепилась репутация любителя фастфуда из Burgermaster, в котором он обычно обедал, поэтому пользователей удивил его неожиданный визит в Dick’s Drive-In.
Пользователи Twitter одобрили поведение миллиардера, который, по их мнению, «ведет себя как обычные люди». Один из юзеров отметил, что является фанатом Apple, но Билл вызвал у него уважение своим поступком.
Другой пользователь спросил у своих подписчиков, заказал ли миллиардер милкшейк. Еще один комментатор в Twitter напомнил, что Microsoft пожертвовал бездомным 500 миллионов долларов.
Поток лестных комментариев в адрес Билла Гейтса объясняется его популярностью в США. В 2018 году он занял пятое место в списке самых почитаемых мужчин страны.
Последние новости
Сербия захотела газопровод в обход Украины Уральский мэр сбил ребенка и был признан невиновным Сбивший девушку и пугавший свидетелей российский судья подал в отставку
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Билл Гейтс , Microsoft , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэр Саратова «наказал» водителя маршрутки5
Пугачева разразилась гневной отповедью8
У Зеленского нашли три компании в России1
Умерла путешественница баба Лена48
Резкий выпад Порошенко и другие события дня19
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
03:50
Прорыв трубы с кипятком в Петербурге попал на видео
Происшествия
05:16
Ефременкова обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес Другое
00:44
Путина встретили в Сербии с ошибками на плакате
Политика
04:15
Россия приняла окончательное решение по ПАСЕ
Политика
10:58
Порошенко выбил телефон из рук украинца
В мире
00:37
Охранники ограбили свой же магазин
Происшествия Криминал
00:16
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение