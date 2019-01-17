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Внук Пугачевой покинул Россию после слухов о разводе 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: соцсети
Никита Пресняков отправился на отдых с любимой женой Аленой Красновой. Парочка демонстрирует семейную идиллию.
Недавно Сеть взорвали сплетни о разводе Красновой и Преснякова. Злопыхатели судачили, мол, Никита был инициатором расставания и даже снял обручальное кольцо.
Судя по всему, домыслы оказались неправдой. Супруги покинули Россию, они отправились на Бали. Молодые люди многое узнали о жизни острова — они уже посетили несколько интереснейших экскурсий с русскоговорящим гидом, который показал им множество интересных мест.
Алена уже во всю выкладывает в личном микроблоге яркие снимки с курорта. На последнем опубликованном фото Краснова целует супруга в губы в романтичной обстановке.
Напомним, что недавно Пресняков жаловался, что основная аудитория его аккаунта — это люди старшего возраста — поклонники его мамы Кристины Орбакайте и бабушки Аллы Пугачевой. Артисту очень хочется, чтобы ого соцсети заметили сверстники.
Ранее Никита Пресняков опубликовал видеозапись с концерта своей рок-группы. Сам исполнитель сообщил, что остался доволен "тяжелым" звучанием их музыки. Поклонники похвалили талант певца и добавили, что он унаследовал его от своих родителей — Владимира Преснякова-младшего и Кристины Орбакайте. Многие пользователи пророчат его коллективу Multiverse большое будущее.
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Шоу-бизнес , Кристина Орбакайте , Никита Пресняков , Алла Пугачева , Бали
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