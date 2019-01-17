Внук Пугачевой покинул Россию после слухов о разводе

Никита Пресняков отправился на отдых с любимой женой Аленой Красновой. Парочка демонстрирует семейную идиллию.

Недавно Сеть взорвали сплетни о разводе Красновой и Преснякова. Злопыхатели судачили, мол, Никита был инициатором расставания и даже снял обручальное кольцо.

Судя по всему, домыслы оказались неправдой. Супруги покинули Россию, они отправились на Бали. Молодые люди многое узнали о жизни острова — они уже посетили несколько интереснейших экскурсий с русскоговорящим гидом, который показал им множество интересных мест.

Алена уже во всю выкладывает в личном микроблоге яркие снимки с курорта. На последнем опубликованном фото Краснова целует супруга в губы в романтичной обстановке.

Напомним, что недавно Пресняков жаловался, что основная аудитория его аккаунта — это люди старшего возраста — поклонники его мамы Кристины Орбакайте и бабушки Аллы Пугачевой. Артисту очень хочется, чтобы ого соцсети заметили сверстники.

Ранее Никита Пресняков опубликовал видеозапись с концерта своей рок-группы. Сам исполнитель сообщил, что остался доволен "тяжелым" звучанием их музыки. Поклонники похвалили талант певца и добавили, что он унаследовал его от своих родителей — Владимира Преснякова-младшего и Кристины Орбакайте. Многие пользователи пророчат его коллективу Multiverse большое будущее.