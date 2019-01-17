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Пресняков обидел поклонников бабушки 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Внук Пугачевой опубликовал в своем блоге шуточный пост, где намекнул, что аудитория его семьи для него как для музыканта не подходит
Никита Пресняков единственной публикацией в своем «Инстаграме» парировал все обвинения, что он «примазывается» к славе знаменитых родственников. Он опубликовал две картинки, где сравнил «ожидание» и «реальность». Ожидания музыканта — стать кумиром молодежной аудитории — пока не оправдались. Кстати, иллюстрация к «реальности» многим показалась не такой уж унылой: в клубном зале публика старшего возраста аплодирует музыканту.
Родственника попытался урезонить в комментарии Максим Галкин:
«Меньше думай о возрасте аудитории, больше радуйся ее наличию — реальность могла бы быть с пустыми креслами» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — обратился мудрый муж бабушки к Никите.
«Возраст особо не причем)) я именно музыкальный менталитет троллю) Когда я выкладываю сюда всякий треш или что то из тяжелой метал музыки, то реакция «что ты орешь, тебе лечиться надо» «ой а ругаться матом не хорошо» «пиво пить плохо!»… и это и означает, что людям не по пути со мной, так как они понимают движение. А тут многие ждут просто фоточки с женой или с сестричкой» — прокомментировал Никита.
Кстати, Пресняков также признался, что в настоящее время выступлениями он зарабатывает недостаточно.
«Я — монтажер, — рассказал Никита подписчикам своего блога. — С другом мы создали видео-продакшн компанию, снимаем клипы и рекламы. Монтирую я чаще, чем снимаю. Музыка мне пока особо заработка не приносит. Также хожу на кастинги к фильмам, дай Бог, что-нибудь получится».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Никита Пресняков , Максим Галкин
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