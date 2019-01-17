Пресняков обидел поклонников бабушки

Внук Пугачевой опубликовал в своем блоге шуточный пост, где намекнул, что аудитория его семьи для него как для музыканта не подходит

Никита Пресняков единственной публикацией в своем «Инстаграме» парировал все обвинения, что он «примазывается» к славе знаменитых родственников. Он опубликовал две картинки, где сравнил «ожидание» и «реальность». Ожидания музыканта — стать кумиром молодежной аудитории — пока не оправдались. Кстати, иллюстрация к «реальности» многим показалась не такой уж унылой: в клубном зале публика старшего возраста аплодирует музыканту.

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«Меньше думай о возрасте аудитории, больше радуйся ее наличию — реальность могла бы быть с пустыми креслами» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — обратился мудрый муж бабушки к Никите.

«Возраст особо не причем)) я именно музыкальный менталитет троллю) Когда я выкладываю сюда всякий треш или что то из тяжелой метал музыки, то реакция «что ты орешь, тебе лечиться надо» «ой а ругаться матом не хорошо» «пиво пить плохо!»… и это и означает, что людям не по пути со мной, так как они понимают движение. А тут многие ждут просто фоточки с женой или с сестричкой» — прокомментировал Никита.

Кстати, Пресняков также признался, что в настоящее время выступлениями он зарабатывает недостаточно.