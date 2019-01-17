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Актера из «Глухаря» попытались обвинить в изнасиловании 

Рамблер + ещё 2 52 минуты назад
Фото: instagram.com/timurefremenkov
Мать 24-летней девушки Марина Таланова заявила, что актер Тимур Ефременков на вечеринке подсыпал ее дочери что-то в шампанское, а затем избил и надругался над ней. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на выпуск программы «На самом деле», героев которой проверяют на детекторе лжи.
По словам Талановой, ее дочь Мария позвонила ей ночью в невменяемом состоянии и попросила приехать за ней. Мать забрала девушку на такси. Оказавшись дома, та закрылась на три часа в ванной, а на следующий день заявила, что ее изнасиловали. По словам Талановой, дочь попросила ее не обращаться в полицию.
В студии «На самом деле» появился и сам Ефременков. Он подтвердил, что познакомился с девушкой на вечеринке. Актер подчеркнул, что у них был секс, но по обоюдному согласию, и в напитки ей он ничего не подсыпал.
«После этого мне бы в пору написать на вас заявление», — сказал он Таланавой.
Дочь Талановой Мария сначала подтвердила версию матери. Однако после проверки на детекторе лжи созналась, что обманула мать, так как та была против интимных отношений до свадьбы.
По данным «Дней.ру», проверка на полиграфе показала, что именно Мария была инициатором близости.
«У нас был секс с Тимуром, но мама против секса до свадьбы, поэтому я сказала, что это было против воли», — заявила девушка в конце программы.
42-летний Тимур Ефременков получил известность благодаря ролям в сериалах «Глухарь», «Молодежка» и фильме «Легенда № 17». В 2010-2016 годах он был женат на ведущей «Дома-2» Юлии Кириенко.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Тимур Ефременков
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