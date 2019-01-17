Тяжелобольной Гафт вернется на сцену

Гафт исполнит главную роль в своем авторском спектакле "Пока существует пространство", созданном совместно с Саидом Баговым . Показы состоятся 25 января и 25 февраля, большая часть билетов раскуплена.

"Валентин Иосифович Гафт полон сил и готов выйти на сцену. Это означает, что в репертуар "Современника" возвращается его авторский спектакль, созданный вместе с Саидом Баговым", — пояснили в театре.

14 декабря 2017 года Гафт был экстренно госпитализирован после неудачного падения. Последовала операция, и артист снизил свою творческую активность. Однако сейчас он принимает участие в репетициях и надеется, что сможет выступить.

Ранее сообщалось, что у Валентина Гафта не средств на лекарства.