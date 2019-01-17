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Басков пообещал Лопыревой быть ведущим на ее свадьбе 

Рамблер + ещё 2 58 минут назад
Фото: Instagram
Модель Виктория Лопырева заявила, что певец Николай Басков станет ведущим на ее свадьбе с бизнесменом Игорем Булатовым. Об этом пишет «Комсомольская правда».
В июле прошлого года сообщалось, что Басков сам планировал жениться на Лопыревой. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что свадьба состоится 5 октября в Грозном, но в итоге мероприятие отложили на неопределенный срок.
Лопырева отметила, что Басков был одним из первых, кто поздравил ее после новостей о беременности от Булатова. Она подчеркнула, что певец ее поддержал.
«Он мне сказал: «Не обращай внимания на тех, кто сейчас что-то говорит и пишет, солнце. <…> От таких союзов получаются очень красивые дети», — процитировала Баскова модель.
По словам Лопыревой, певец написал ей, что будет вести ее свадьбу, «как и обещал».
В январе 2019-го в интернете появились совместные фотографии беременной Лопыревой и Булатова, сделанные на пляже в Майами.
СМИ писали, что Лопырева много лет дружила с семьей Булатова, в том числе с его супругой Татевик Карапетян, семь месяцев назад родившей дочь. Однако модель эту информацию опровергла. Она заявила, что виделась с Карапетяна всего несколько раз. Лопырева также сообщила, что Булатов и Карапетян давно не имеют никаких отношений и не живут вместе.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Другое , Рамзан Кадыров , Николай Басков , Виктория Лопырева , Комсомольская правда , Чеченская Республика
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