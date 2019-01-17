Подсчитаны гонорары избившего жену Башарова

СМИ подсчитали гонорары избившего жену Башарова

Стали известны примерные доходы скандального российского актера Марата Башарова . Об этом сообщает StarHit.

По данным издания, за один выход на театральную сцену он получает около 500-600 тыс. рублей. Сейчас артист задействован в двух постановках.

Как отмечается, его гонорар за один выпуск передачи "Битва экстрасенсов" в последнем сезоне составлял 500 тыс.

Также он иногда принимает участие в съемках кино.

"Заработок актера уровня Башарова за один проект может составлять до десяти миллионов рублей. Если роль второстепенная, то максимум — 5 миллионов", — сказал источник издания в киноиндустрии.

Уточняется, что последний раз он принял участие в картине "Движение вверх".