Юрий Лоза сравнил Шнурова и его песни с уровнем «помоечного бомжа»

Звезда советской эстрады посоветовал лидеру «Ленинграда» расширять свой словарный запас.

Юрий Лоза рискует снискать слав главного правдоруба в мире отечественного шоу-бизнеса, из-за своих резких высказываний он уже рассорился со многими звездами нашей эстрады и это не сильно его расстраивает. Весьма нелестно он высказался о творчестве группы «Ленинград» и ее бессменного лидера Сергей Шнурова. Несмотря на то, что клипы главного матерщинника страны собирают миллионы, он его творчеством совсем не впечатлен. Особо смущают Лозу употребление ненормативной лексики, что по его мнению, признак дурного тона.

«Вот не хватает человеку словарного запаса. Всегда можно вставить матерок. Для меня, помоечные бомжи разговаривают с тем же уровнем мата. С таким же. Такой же уровень художественности, тот же самый уровень литературности», — отметил музыкант в интервью 5 каналу.

Лоза отметил, что для него подобное творчество никогда не было искусством и никогда им не станет. То, что в прошлом году «Ленинград» собрал 65-тысячный стадион, рекордный для российской рок-группы, автор песен и исполнитель тоже не считает особой заслугой.

«Люди, которые идут на концерт Шнурова, они же идут не за музыкой, музыки там нет. Они идут не за поэзией, поэзии там тоже нет. Они пришли, Шнуров поссал на первый ряд, хах, счастья немножко есть. То есть, вот в этом унижении каком-то. В этом чувстве боли тоже что-то, наверное, есть», — подытожил Юрий Эдуардович.