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Собчак внезапно приехала в Киев 

РИА Новости + ещё 1
Фото: Р-Спорт
Экс-кандидат в президенты России, журналистка и телеведущая Ксения Собчак неожиданно приехал в Киев. Об этом она сообщила в Instagram Stories.
“Ну привет, Киев!)))”, — написала Собчак, сопроводив сообщение снимком Европейской площади в Киеве.
Название украинской столицы в публикации написано как «kieв». Ни в русском, ни в английском, ни в украинских языках такого слова нет.
Ранее стало известно, что Собчак попала в базу данных украинского сайта Миротворец за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года. Кроме того, журналистка, как отмечает сайт, в то время оправдывала "оккупацию" Крыма.
Сама Собчак заявляла, что считает полуостров украинской территорией.
В ходе прошлогоднего визита в США журналистка признала, что большинство крымчан хотят жить в России и "просто взять и отдать Крым обратно не получится". Она также отметила, что решение вопроса полуострова должно происходить через референдум в обеих странах.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Ксения Собчак
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