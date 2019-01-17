Собчак внезапно приехала в Киев

Экс-кандидат в президенты России, журналистка и телеведущая Ксения Собчак неожиданно приехал в Киев. Об этом она сообщила в Instagram Stories.

“Ну привет, Киев!)))”, — написала Собчак, сопроводив сообщение снимком Европейской площади в Киеве.

Название украинской столицы в публикации написано как «kieв». Ни в русском, ни в английском, ни в украинских языках такого слова нет.

Ранее стало известно, что Собчак попала в базу данных украинского сайта Миротворец за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года. Кроме того, журналистка, как отмечает сайт, в то время оправдывала "оккупацию" Крыма.

Сама Собчак заявляла, что считает полуостров украинской территорией.

В ходе прошлогоднего визита в США журналистка признала, что большинство крымчан хотят жить в России и "просто взять и отдать Крым обратно не получится". Она также отметила, что решение вопроса полуострова должно происходить через референдум в обеих странах.