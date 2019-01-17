Собчак раскритиковали в Сети за слова о «чернокожих рабах»

Журналистка Ксения Собчак в сториз своего Instagram высказалась о роскошной жизни и «чернокожих рабах», возмутив своих подписчиков. Видео из ее сториз опубликовало издание Super.

Собчак выложила эту запись еще 7 января, но СМИ обратили на нее внимание только сейчас.

«Роскошь, чернокожие рабы, роскошь, роскошь, все прекрасно», — сказала журналистка на видео, наведя камеру на сотрудника отеля и тарелки с едой на столах.

Из-за этих слов подписчики раскритиковали Собчак под одним из ее постов

«Что за чернокожие рабы? Вы что так оскорбляете людей? Знал бы этот человек что вы его так обозвали он бы вам ответил. Совсем крыша поехала?» — возмутился @richmor25 (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

«Ксения, как вам не стыдно выразиться в своей истории про обслуживающий персонал, что это чернокожие рабы. Не знаю, как к вам после этого относиться. Теперь понятно, как вы относитесь к простым людям», — добавила @hydroxycitronellal.

«Ксения, мне не показалось? Вы в сторис на официанта, который вам накрыл стол сказали «чернокожий Раб»?!?! Вы в своём уме?» — написал @ivanhot95.