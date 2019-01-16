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Поклонники подвергли критике фото Розы Сябитовой в свадебном платье 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
По словам свахи, она сожалеет, что придерживалась традиций, когда организовывала свою вторую свадьбу.
Одна из ведущий шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова в минувшем году достроила особняк в Подмосковье и сделала там дизайнерский ремонт. Теперь главная сваха страны наслаждается свежим загородным воздухом, а также приводит себя в форму после праздников, каждый день убирая снег с территории. Не удивительно, что у такой сильной и волевой женщины есть любимый мужчина. Два года назад она познакомилась с бизнесменом по имени Ренат, который живет на Кипре. Мужчина даже сделал предложение телеведущей, но она пока не намерена играть свадьбу.
Роза часто дает советы в соцсети своим подписчикам о том, как подобрать надежного партнера. У самой свахи за плечами два брака. С первым избранником Михаилом Сябитовым она прожила в браке десять лет и подарила ему детей: Дениса и Ксению. Во второй раз женщина отправилась в ЗАГС в 2008 году. Ее супругом стал мужчина, которого она встретила на шоу «Давай поженимся!». Однако брак с Юрием Андреевым распался спустя три года. На днях Сябитова предалась воспоминаниям и опубликовала фото со своей второй свадьбы. В кадре телеведущая запечатлена в белоснежном атласном платье, а также с венком и фатой на голове.
«Когда выходила замуж во второй раз, послушала Ларису Гузееву, которая сокрушалась, что не разу не была в свадебном платье. Я испугалась того, что внукам нечего будет показывать, так как в первый раз я была не в платье, а бежевом костюме, и носила его лет пять, не меньше. Лучше бы я выходила второй раз замуж в халате, но включив мозг. Вот и не верьте свадебным примета», — поделилась Роза. По ее словам, для своей первой свадьбы она сама себе сшила блузку, так как этого тогда требовали от невест. «Второй раз надела платье и фату, предназначенную только невинным невестам. Результат краха этого брака, наблюдала вся страна. Больше экспериментировать с приметами не буду», — добавила сваха.
Поклонники подвергли критике фото Сябитовой в свадебном платье. Многие посчитали, что наряд выглядит нелепо. Пользователи соцсети также считают, что фата свахе не идет. «Нелепый наряд», «Фата вам не идет», «Совет Гузеевой? Не стоило платье надевать», — прокомментировали пост подписчики.
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Шоу-бизнес , Лариса Гузеева , Юрий Андреев , Кипр , Московская область
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