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Суд вынес вердикт по иску к Ревве 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: YouTube
Кунцевский суд Москвы не нашел плагиата в песне Александра Реввы «Чика». Об этом сообщает ТАСС.
Ране иск к Ревве подал певец из Сочи Руслан Кагарманов. Как сообщал «Пятый канал», артист заявлял, что Ревва украл и переделал его песню «в каждом квадрате каждого куплета».
Однако суд отказал жителю Сочи в удовлетворении требований. В суде отметили, что он просил признать незаконным использование песни «Чика» Реввой, взыскать с него 51 тысячу рублей и опубликовать решение в СМИ для «защиты репутации» Кагарманова.
Певец заявил каналу «360», что намерен идти «до конца». По его словам, он обратится в Мосгорсуд и готов дойти даже до Верховного суда.
Кагарманов утверждал, что его «Чика» вышла еще в 2016 году, а песня Реввы — 11 мая 2018 года. По его мнению, среди прочего, из его песни было украдено четырехкратное восклицание «Чика» и «фишка» с перечислением женских имен.
Сам Ревва, комментируя этот иск, заявил, что на него подали в суд около 80 тысяч исполнителей за использование слов «любовь», «ты» и всех местоимений.
Комментарии4
Шоу-бизнес , Мосгорсуд , Москва , Сочи
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