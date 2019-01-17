Суд вынес вердикт по иску к Ревве

Кунцевский суд Москвы не нашел плагиата в песне Александра Реввы «Чика». Об этом сообщает ТАСС.

Ране иск к Ревве подал певец из Сочи Руслан Кагарманов. Как сообщал «Пятый канал», артист заявлял, что Ревва украл и переделал его песню «в каждом квадрате каждого куплета».

Однако суд отказал жителю Сочи в удовлетворении требований. В суде отметили, что он просил признать незаконным использование песни «Чика» Реввой, взыскать с него 51 тысячу рублей и опубликовать решение в СМИ для «защиты репутации» Кагарманова.

Певец заявил каналу «360», что намерен идти «до конца». По его словам, он обратится в Мосгорсуд и готов дойти даже до Верховного суда.

Кагарманов утверждал, что его «Чика» вышла еще в 2016 году, а песня Реввы — 11 мая 2018 года. По его мнению, среди прочего, из его песни было украдено четырехкратное восклицание «Чика» и «фишка» с перечислением женских имен.

Сам Ревва, комментируя этот иск, заявил, что на него подали в суд около 80 тысяч исполнителей за использование слов «любовь», «ты» и всех местоимений.