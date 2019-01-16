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Татьяна Лютаева продемонстрировала фигуру в купальнике 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Актриса проводит зимние каникулы на одном из тропических курортов.
Татьяна Лютаева отдыхает на одном из тропических курортов и с удовольствием делится со своими подписчиками небольшими короткими видео в своем микроблоге. На одном из последних она продемонстрировала как выглядит в купальнике.
Несмотря на то, что ролик быстро исчез из аккаунта 53-летней актрисы, скрины с видео быстро распостранились по популярным пабликам в соцсетях. Однако некоторые интернет-пользователи посчитали, что Лютаевой не стоило публиковать такой ролик.
«Да-а уж. Не сравнить фото с мероприятий, где всё отредактировано, театральный макияж и т.д. и вот.. Зачем уж ЭТО выставлять», — написали в комментариях под снимками.
При этом на самих фото фигура 53-летней артистки выглядит достаточно подтянутой.
Ранее мы писали, что Татьяна Лютаева встретилась с Жан-Полем Бельмондо.
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