Исполнитель хита «Розовые розы» выгнал престарелую мать из дома

Сестра певца, вокалиста ВИА "Веселые ребята" Александра Добрынина обвинила его в том, что он выгнал из дома 93-летнюю мать. Об этом сообщает "СтарХит".

По словам сестры артиста Ларисы Стратейчук, мать стала Добрынину "в тягость". Летом женщина попала в больницу и лежала там "брошенная", пока врачи не позвонили ее дочери. Стратейчук отметила, что во всем виновата директор певца Елена, которая "имеет виды" на его квартиру в Москве.

Мама исполнителя Маргарита Добрынина отметила, что сын не помогает ей финансово. Они с Ларисой живут на пенсии.

При этом сам певец заявил, что в квартире пройдет ремонт, и что он может начать устраивать собственную жизнь.

"Если мама вернется, жизни не будет ни мне, ни ей… Я не могу одной ногой петь, второй скорую вызывать", — рассказал Добрынин.

Он добавил, что на месте кровати матери уже поставил рояль.