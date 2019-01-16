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Исполнитель хита «Розовые розы» выгнал престарелую мать из дома 

Газета.Ru + ещё 3 58 минут назад
Фото: кадр из программы
Сестра певца, вокалиста ВИА "Веселые ребята" Александра Добрынина обвинила его в том, что он выгнал из дома 93-летнюю мать. Об этом сообщает "СтарХит".
По словам сестры артиста Ларисы Стратейчук, мать стала Добрынину "в тягость". Летом женщина попала в больницу и лежала там "брошенная", пока врачи не позвонили ее дочери. Стратейчук отметила, что во всем виновата директор певца Елена, которая "имеет виды" на его квартиру в Москве.
Мама исполнителя Маргарита Добрынина отметила, что сын не помогает ей финансово. Они с Ларисой живут на пенсии.
При этом сам певец заявил, что в квартире пройдет ремонт, и что он может начать устраивать собственную жизнь.
"Если мама вернется, жизни не будет ни мне, ни ей… Я не могу одной ногой петь, второй скорую вызывать", — рассказал Добрынин.
Он добавил, что на месте кровати матери уже поставил рояль.
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