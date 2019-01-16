Макаревича раскритиковали за новую должность

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Россияне возмутились избранием Макаревича в совет при Госдуме 

Рамблер 1 час назад
Пользователи соцсетей раскритиковали музыканта Андрея Макаревича после того, как стало известно, что российский певец получил место в Общественном совете комитета культуры при Государственной Думе РФ. По мнению россиян, такое назначение идёт вразрез с политическими взглядами артиста.
«Его гражданства лишить надо, а не в члены», — возмущается пользователь Светлана Дубовицкая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — Ред.).
«Кто его принимал про Макаревича, вероятно, знают только то, что он солист «Машины времени». А про его дегенератские политические взгляды узнавать — зачееем?», — недоумевает Jumfunbur.
«Эх! А надо было Тимати или Бузову.)))» — иронизирует Vald_emar.
В Общественный совет комитета культуры, о создании которого стало известно 15 декабря 2008 года, кроме Макаревича также вошли режиссер Карен Шахназаров, актёры Владимир Машков и Евгений Миронов и ещё 22 человека. Инициатором создания совета выступила депутат Елена Ямпольская, которая подчеркнула, что необходимо наладить взаимодействие между государством и культурной сферой.
Комментарии65
Шоу-бизнес , Видео , Владимир Машков , Тимати , Андрей Макаревич , Евгений Миронов , Карен Шахназаров , Госдума
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