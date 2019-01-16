Соколовский объяснил измену жене

Певец Влад Соколовский был вынужден объясниться с подругами своей экс-супруги Риты Дакоты, встретившись с ними на Бали , а после впервые прокомментировал причины расставания с женой в инстаграме.

По словам Соколовского, встреченные им Айза Анохина и Клава Кока спросили его, зачем он изменял Рите.

"Я оцепенел и сказал в ответ банальную фразу из серии — все, что сделано, то сделано. И этого я изменить не могу", — рассказал певец, добавив, что жалеет о случившемся. "Печально, что я оказался таким тугим, что пока меня не утащило на самое дно, я не понимал масштабов бедствия и как неправильно жил", — уверяет Влад.

Рита Дакота и Влад Соколовский расстались около полугода назад, но продолжают совместно воспитывать маленькую дочь Мию. Дакота не скрывала, что причиной разрыва стали связи Соколовского вне брака.