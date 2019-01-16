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Соколовский объяснил измену жене 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певец Влад Соколовский был вынужден объясниться с подругами своей экс-супруги Риты Дакоты, встретившись с ними на Бали, а после впервые прокомментировал причины расставания с женой в инстаграме.
По словам Соколовского, встреченные им Айза Анохина и Клава Кока спросили его, зачем он изменял Рите.
"Я оцепенел и сказал в ответ банальную фразу из серии — все, что сделано, то сделано. И этого я изменить не могу", — рассказал певец, добавив, что жалеет о случившемся. "Печально, что я оказался таким тугим, что пока меня не утащило на самое дно, я не понимал масштабов бедствия и как неправильно жил", — уверяет Влад.
Рита Дакота и Влад Соколовский расстались около полугода назад, но продолжают совместно воспитывать маленькую дочь Мию. Дакота не скрывала, что причиной разрыва стали связи Соколовского вне брака.
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Шоу-бизнес , Айза Анохина , Влад Соколовский , Бали
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