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Пугачева после приступа удушья отправилась в церковь 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Алла Пугачева на святочной неделе посетила Соборный храм святого благоверного Игоря Черниговского в подмосковном Переделкино, передает "Дни.ру".
Пугачева сделала несколько совместных фото с работниками храма. Кроме того, по свидетельствам очевидцем, Пугачевой подарили много свечей, а сама она сделала богатое пожертвование религиозному учреждению.
После певица продолжительное время молилась перед иконами. Молиться она могла, в частности, о собственном здоровье. Недавно во время съемок телепередачи Алла Пугачева мучалась от приступа удушья, что позже прокомментировал ее супруг Максим Галкин.
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