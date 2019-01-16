Алла Пугачева на святочной неделе посетила Соборный храм святого благоверного Игоря Черниговского в подмосковном Переделкино, передает "Дни.ру".
Пугачева сделала несколько совместных фото с работниками храма. Кроме того, по свидетельствам очевидцем, Пугачевой подарили много свечей, а сама она сделала богатое пожертвование религиозному учреждению.
После певица продолжительное время молилась перед иконами. Молиться она могла, в частности, о собственном здоровье. Недавно во время съемок телепередачи Алла Пугачева мучалась от приступа удушья, что позже прокомментировал ее супруг Максим Галкин.