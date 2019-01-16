В театре потеряли Джигарханяна

Армен Джигарханян на протяжении долгого времени не появляется в театре и на публике.

Поклонники Армена Джигарханяна бьют тревогу: артист давно не появлялся не только в театре, но и на публике. В театре, где работал актер, утверждают, что он находится в больнице.

"Мы не знаем, где армяне прячут Армена Джигарханяна, мы его давно потеряли из вида. На работе он давно не появлялся. Скорее всего, конечно, жив. В противном случае были бы известия из Департамента культуры. В силу объективных причин — артисту 83 года — здоров он быть не может, поэтому, вероятно, лежит в больнице", — цитирует слова сотрудника театра портал "ДНИ.РУ".

Коллеги признаются, что художественный руководитель появлялся на работе всего пару раз с начала сезона, однако зарплату он получает.

"Он был в начале августа на сборе труппы. Обрит, уши торчком, чудовищно худой в костюме явно не по размеру. Причем костюм был черный, какой-то траурный, явно с чужого плеча. Наверное, армяне ему свои вещи отдают", — сказали в театре.

Там добавили, что Джигарханян выглядел лучше, когда был женат на Виталине Цымбалюк-Романовской. Бывшая жена смотрела за его внешним видом, следила за состоянием здоровья и питанием.

Где именно находится сейчас артист неизвестно. К его домашнему телефону в Староконюшенном переулке столицы никто не подходит.