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Дочь Дмитрия Маликова рассталась с наследником миллиардера 

Teleprogramma.pro + ещё 4 1 час назад
Фото: КП/ЕВГЕНИЯ ГУСЕВА
Дочь исполнителя Дмитрия Маликова рассталась со своим бойфрендом — сыном миллиардера Владимира Груздева, капиталы которого Forbes оценивает в 750 миллионов долларов. Стефания и наследник крупного состояния Леонид решили прекратить отношения по обоюдному согласию.
Как стало известно, бывшие влюбленные попросту охладели друг к другу, а в последнее время молодой человек уделял 18-летней возлюбленной совсем мало внимания. Стефания удалила со своих страничек в социальных сетях все фото с экс-избранником, а впоследствии поделилась мыслями о любви в одном из своих блогов.
«Первый шаг, как ни крути, должен делать он, иначе вы рискуете поменяться местами», — призналась Стеша.
Она пояснила, что подобная смена ролей в паре не привнесет ничего хорошего в отношения, и они вскоре закончатся.
Как отмечает Super, Стефании Маликовой и Леониду Груздеву пророчили скорую свадьбу. В окружении были уверены, что пару связывает настоящая любовь. Влюбленные представили друг друга родителям, появлялись рука об руку на светских вечеринках, а на балу дебютанток Tatler именно с Груздевым дочь Маликова станцевала свой первый вальс.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Владимир Груздев , Дмитрий Маликов , Forbes
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