Дочь Дмитрия Маликова рассталась с наследником миллиардера

Дочь исполнителя Дмитрия Маликова рассталась со своим бойфрендом — сыном миллиардера Владимира Груздева , капиталы которого Forbes оценивает в 750 миллионов долларов. Стефания и наследник крупного состояния Леонид решили прекратить отношения по обоюдному согласию.

Как стало известно, бывшие влюбленные попросту охладели друг к другу, а в последнее время молодой человек уделял 18-летней возлюбленной совсем мало внимания. Стефания удалила со своих страничек в социальных сетях все фото с экс-избранником, а впоследствии поделилась мыслями о любви в одном из своих блогов.

«Первый шаг, как ни крути, должен делать он, иначе вы рискуете поменяться местами», — призналась Стеша.

Она пояснила, что подобная смена ролей в паре не привнесет ничего хорошего в отношения, и они вскоре закончатся.

Как отмечает Super, Стефании Маликовой и Леониду Груздеву пророчили скорую свадьбу. В окружении были уверены, что пару связывает настоящая любовь. Влюбленные представили друг друга родителям, появлялись рука об руку на светских вечеринках, а на балу дебютанток Tatler именно с Груздевым дочь Маликова станцевала свой первый вальс.