Подруга Фриске публично врезала бессовестному Шепелеву

Наталья Волохова — одноклассница и сама близкая подруга Жанны Фриске . Они познакомились еще в младших классах и были вместе до смерти певицы. Поэтому Наталье больно видеть все, что происходит сегодня в семье артистки.

Жанна и Наталья были больше, чем просто подругой.

"Помню в 4-м классе мы с Жанной побратались, — рассказала Волохова. — Залезли под стол, порезали пальчики и кровью обменялись, хотели стать еще ближе".

Сегодня Наталья только с родителями Жанны Фриске.

"Я перезваниваюсь с ее мамой, отцом, — уверяет подруга. — Про мужа — Дмитрия Шепелева — могу только одно сказать: наступит момент, когда ребенок узнает всю правду, все поймет и точно не скажет спасибо как минимум за то, чего его лишили в детстве. А Платона лишили элементарных, может быть даже банальных вещей, таких как любовь близких, которая ему просто необходима, Как воздух и солнце. "

Волохова врезала бессовестному Шепелеву за то, что лишил ребенка бабушки и дедушки. Впрочем, с малышом не позволено встречаться и ей.

"Я, как и все близкие Жанны, не вижусь с Платоном. Но думаю, что чем больше любящих людей вокруг мальчика, тем лучше для него самого. Бабушка, дедушка — ведь они не то, что его любят, а просто души в нем не чают! Как может бабушка не любить? У всех нас были бабушки. И ведь это самые теплые воспоминания, самые нежные, самые мягкие. А тем более речь идет о бабушке, которая провела с ним полтора года и буквально заменила Платону мать…", — цитирует Наталью журнал "Откровения звезд".

Напомним, Жанна Фриске умерла в 40 лет от опухоли мозга. Сегодня семья судится с благотворительным "Русфондом" по поводу средств, собранных в ходе телемарофона на лечение артистки.