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Опозорившаяся Волочкова с задорными сосками насмешила народ 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Анастасия Волочкова продолжает расслабляться на Мальдивах после насыщенного благотворительными концертами гастрольного графика. Балерина не дает соскучиться фанатам, регулярно делясь своими пикантными фотографиями.
На сей раз Анастасия Волочкова предстала не в микроскомическом купальнике, а в белоснежной длинной майке. От бюстгальтера скандально известная артистка и вовсе решила отказаться.
"Красивый теплый мальдивский вечер…" — подписала кадр Волочкова.
На снимке балерина запечатлена стоящей на пляже спиной к океану.
Собственно, именно к нему у многочисленных подписчиков и возникли вопросы. Особо наблюдательные пользователи заметили, что линия горизонта кривится, и уличили Анастасию Волочкову в использовании фотошопа.
"вам не стыдно за фотографии? Над вами все смеются! С фотошопом перебор конечно это стрем полнейший (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Мои глаза", "Ох, Боженько! Перебор, просто уже это диагноз)))) Настя, подумайте о Вашей доченьке, Вы ее позорите! Остепенитесь!", "Море волнуется раз", "Берег перекосило вместе с океаном", "Настя, у вас море волнуется, наверное, рука дрогнула, когда туловище сужала в Фотошопе", "Море почему то кривое)" — посмеялись над Анастасией Волочковой подписчики.
Ранее балерина заявила о своем желании остаться на Мальдивах навсегда, настолько ей полюбились эти острова, где она отдыхает каждый год на протяжении многих лет. Однако ее близкий знакомый, художник Никас Сафронов убежден, что долго Анастасия Волочкова там не протянет.
"Ей будет скучно, долго она там все равно не задержится. Ведь там нет необыкновенных московских тусовок и восторженной благодарной публики. На тихих безлюдных островах Анастасия долго не сможет жить. Уверен, что ей там станет тоскливо, и ее ждет горькая участь. Мы все ее любим, а это в какой-то мере обязывает минимум платить зрителям тем же. Настя должна помнить об этом", — заключил художник.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Никас Сафронов , Анастасия Волочкова , Мальдивы
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