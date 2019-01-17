Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волочкова решила вернуться с Мальдив 

РИА Новости + ещё 3
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram видео, на котором запечатлена возле своего дома в Москве. При этом балерина призналась, что рада вернуться домой.
"Возвращаться домой всегда здорово! А возвращаться в такую сказку — просто невероятное счастье", — написала Волочкова, добавив при этом, что очень соскучилась по дому.
Ранее балерина сообщила о том, что намерена сменить место жительства на Мальдивы.
"Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости", — написала Волочкова в Instagram.
По ее словам, Мальдивы — ее любимое место на Земле и она не может ему "изменять".
Кроме того, артистка призналась, что уже ищет для своей дочери Ариадны местную школу.
Анастасия Волочкова — заслуженная артистка России, балерина и танцовщица. Она начала балетную карьеру в Мариинском театре, затем продолжила работать в Большом театре. С 2003 года Волочкова выступает с сольными проектами.
Последние новости
Названы страны с самыми красивыми женщинами Ученые поняли, почему собаки - самые преданные друзья В Новгородской области в мужской колонии родилась девочка
Комментарии10
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Волочкова , Мальдивы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лишены смысла»: В РФ ответили на действия США5
Стало известно о крупном мошенничестве на ЧМ-201815
Стало известно о состоянии похищенных пиратами россиян5
Скончался продюсер «Дозоров»
В Москве объявлен желтый уровень опасности1
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
00:43
Подрыв российского бизнесмена в Абхазии попал на видео
Происшествия
01:46
Два грузовика с бойцами ВСУ подорвали в Донбассе
В мире
00:35
Меган Маркл лишили свободы
Шоу-бизнес
03:26
Петров, Боширов и сирийцы: кого наказывает ЕС
В мире Статьи
03:10
Названо имя участника «Евровидения» от России
Шоу-бизнес
07:00
Новая идея Чубайса, взрыв под Петербургом и другие события дня
В мире
01:01
США озвучили дату выхода из «ракетного» договора
США Армия
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение