Волочкова решила вернуться с Мальдив

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram видео, на котором запечатлена возле своего дома в Москве . При этом балерина призналась, что рада вернуться домой.

"Возвращаться домой всегда здорово! А возвращаться в такую сказку — просто невероятное счастье", — написала Волочкова, добавив при этом, что очень соскучилась по дому.

Ранее балерина сообщила о том, что намерена сменить место жительства на Мальдивы.

"Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости", — написала Волочкова в Instagram.

По ее словам, Мальдивы — ее любимое место на Земле и она не может ему "изменять".

Кроме того, артистка призналась, что уже ищет для своей дочери Ариадны местную школу.

Анастасия Волочкова — заслуженная артистка России, балерина и танцовщица. Она начала балетную карьеру в Мариинском театре, затем продолжила работать в Большом театре. С 2003 года Волочкова выступает с сольными проектами.