Волочкова решила вернуться с Мальдив 

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram видео, на котором запечатлена возле своего дома в Москве. При этом балерина призналась, что рада вернуться домой.
"Возвращаться домой всегда здорово! А возвращаться в такую сказку — просто невероятное счастье", — написала Волочкова, добавив при этом, что очень соскучилась по дому.
Ранее балерина сообщила о том, что намерена сменить место жительства на Мальдивы.
"Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости", — написала Волочкова в Instagram.
По ее словам, Мальдивы — ее любимое место на Земле и она не может ему "изменять".
Кроме того, артистка призналась, что уже ищет для своей дочери Ариадны местную школу.
Анастасия Волочкова — заслуженная артистка России, балерина и танцовщица. Она начала балетную карьеру в Мариинском театре, затем продолжила работать в Большом театре. С 2003 года Волочкова выступает с сольными проектами.