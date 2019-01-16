Поклонники раскритиковали пляжный наряд Волочковой

Пользователи соцсетей раскритиковали наряд российской балерины Анастасии Волочковой. Артистка выложила в Instagram фотографию с одного из пляжей Мальдивских островов, под которой сотни подписчиков оставили свои негативные комментарии.

На снимке Волочкова позирует в купальном костюме белого цвета, больше похожем на обычную майку, сквозь который просвечивает грудь балерины.

«Неужели, отдыхая на Мальдивах, совсем нечего надеть приличнее?!» — негодует @zarina.sukhorukova (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — Ред.).

«Настя зачем? В Кащенко! Срочно! Санитары-ы-ы!» — иронизирует @mopssd2.

«Как это развидеть?!» — пишет @tahiraaxmedova.

При этом подписчики артистки обратили внимание, что в этот раз Волочкова явно «переборщила» с фотошопом.

«А почему океан такой кривой? Не слишком ли много фотошопа?» — недоумевает chocolatka1212.

«Лучше бы не фотошопила, и так мужская фигура, теперь ещё пуще», — заявила @kristinahasselbach.

«Что за провал под Настей? Фотошоп рулит! Настюха, талию лучше отредактируй а пляж ни-ни», — советует @miro111th.

Пользователи сети сошлись во мнении, что Волочкова в очередной раз создала вокруг себя хайп, который не идёт ей на пользу.