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Поклонники раскритиковали пляжный наряд Волочковой 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Пользователи соцсетей раскритиковали наряд российской балерины Анастасии Волочковой. Артистка выложила в Instagram фотографию с одного из пляжей Мальдивских островов, под которой сотни подписчиков оставили свои негативные комментарии.
На снимке Волочкова позирует в купальном костюме белого цвета, больше похожем на обычную майку, сквозь который просвечивает грудь балерины.
«Неужели, отдыхая на Мальдивах, совсем нечего надеть приличнее?!» — негодует @zarina.sukhorukova (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — Ред.).
«Настя зачем? В Кащенко! Срочно! Санитары-ы-ы!» — иронизирует @mopssd2.
«Как это развидеть?!» — пишет @tahiraaxmedova.
При этом подписчики артистки обратили внимание, что в этот раз Волочкова явно «переборщила» с фотошопом.
«А почему океан такой кривой? Не слишком ли много фотошопа?» — недоумевает chocolatka1212.
«Лучше бы не фотошопила, и так мужская фигура, теперь ещё пуще», — заявила @kristinahasselbach.
«Что за провал под Настей? Фотошоп рулит! Настюха, талию лучше отредактируй а пляж ни-ни», — советует @miro111th.
Пользователи сети сошлись во мнении, что Волочкова в очередной раз создала вокруг себя хайп, который не идёт ей на пользу.
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