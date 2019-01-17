Подруга рассказала о неудачной пластической операции Пугачевой

По словам Андреевой, Пугачева решилась на операцию из-за Сергея Челобанова , с которым она тогда состояла в незарегистрированном браке.

Пластику ей делали в швейцарской клинике. После операции из-за инфекции у певицы постоянно была высокая температура.

«Она исхудала и тихо загибалась, на нее страшно было смотреть», — заявила Андреева.

По ее словам, певицу спасли московские врачи, когда той стало «совсем худо».

Подруга певицы отметила, что Пугачева всегда много занималась своей внешностью, и они обе худели под присмотром врачей из Института курортологии.

Несколько лет назад в ходе передачи «Сто вопросов взрослому» Пугачева рассказала о пластических операциях. Она заявила, что обращалась к хирургам не раз, в частности, делала круговую подтяжку лица.