Подруга рассказала о неудачной пластической операции Пугачевой 

Подруга Аллы Пугачевой Мила Андреева рассказала «Каравану историй», что однажды певице занесли инфекцию во время пластической операции. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По словам Андреевой, Пугачева решилась на операцию из-за Сергея Челобанова, с которым она тогда состояла в незарегистрированном браке.
Пластику ей делали в швейцарской клинике. После операции из-за инфекции у певицы постоянно была высокая температура.
«Она исхудала и тихо загибалась, на нее страшно было смотреть», — заявила Андреева.
По ее словам, певицу спасли московские врачи, когда той стало «совсем худо».
Подруга певицы отметила, что Пугачева всегда много занималась своей внешностью, и они обе худели под присмотром врачей из Института курортологии.
Несколько лет назад в ходе передачи «Сто вопросов взрослому» Пугачева рассказала о пластических операциях. Она заявила, что обращалась к хирургам не раз, в частности, делала круговую подтяжку лица.
«Но вид после этого… Я даже на видеокамеру сняла это превращение. Боже мой, какой кошмар был», — призналась она.