Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США потребовали уничтожить российскую ракету
США потребовали уничтожить российскую ракету

Подруга Аллы Пугачевой рассказала о драке Примадонны с целительницей Джуной 

Teleprogramma.pro 43 минуты назад
Близкая подруга Аллы Пугачёвой Мила Андреева рассказала о неприятном эпизоде, который произошел много лет назад между Примадонной и известной целительницей Джуной. По словам Милы Андреевой, с Джуной дружил звукорежиссер Александр Кальянов, которого близким другом считала и Примадонна. Кальянов сильно хромал на одну ногу. Он обратился за помощью к Джуне, которая занималась его лечением.
Кальянов, по словам Андреевой, долгое время хотел познакомить Примадонну и Джуну. Сама Пугачева не горела желанием заводить такую дружбу. Она говорила Андреевой: «Только перестал осаждать Кашпировский, как появилась эта. Не понимаю, что Джуне от меня надо».
В итоге Кальянов вместе с Джуной пришел на мероприятие, посвященное выходу его первого альбома. Естественно там была и Пугачева. Андреевой на мероприятии не было, однако дальнейшие события ей рассказал композитор Илья Резник. Джуна встала и заявила, что это именно благодаря ее молитвам Кальянов записал свой первый альбом. Якобы она договорилась с высшими силами. Пугачева не сдержалась. Она целый год помогала Кальянову в записи альбома.
«Чтобы мы сегодня собрались праздновать, надо было не руки растопыривать, а работать», — заявила Пугачёва.
Джуна схватила стакан, разбила его и полоснула «розочкой» по лицу Примадонны.
Пугачева залилась кровью, вся щека была располосована по диагонали. Звезду повезли в институт Склифосовского зашивать рану. Примадонне наложили косметический шов, сообщает «Комсомольская правда».
Teleprogramma.pro: последние новости
Виктория Лопырева надеется, что ее роман с Игорем Булатовым перестанут обсуждать Передачи Малахова не вошли в ТОП-100 самых просматриваемых программ по версии Mediascope Певицу Ханну искусали акулы на Багамах
Комментарии2
Шоу-бизнес , Видео , Илья Резник , Алла Пугачева , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кровь стынет»: Песков рассказал, как ругается Путин375
США потребовали уничтожить российскую ракету50
Песков рассказал о звонках Путина среди ночи
Ведущий Первого канала рассказал о скромной зарплате67
Японцы хотят вернуть четыре Курильских острова514
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
00:28
Порошенко рассказал о напугавшем «российских танкистов» оружии
Конфликты Армия
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
00:50
Машины провалились в яму с кипятком в СПб
Происшествия Общество
03:10
США потребовали уничтожить российскую ракету
Армия
01:48
Россия отказалась платить взнос в ПАСЕ
Политика
04:02
Макаревич получил новую должность
Общество
03:33
Кремль высказался о судьбе жителей Курил
Политика Азия
00:36
Лавина прошла сквозь отель
Происшествия Общество
07:24
Названа ракета-причина раздора России и США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение