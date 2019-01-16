Подруга Аллы Пугачевой рассказала о драке Примадонны с целительницей Джуной

Близкая подруга Аллы Пугачёвой Мила Андреева рассказала о неприятном эпизоде, который произошел много лет назад между Примадонной и известной целительницей Джуной. По словам Милы Андреевой, с Джуной дружил звукорежиссер Александр Кальянов, которого близким другом считала и Примадонна. Кальянов сильно хромал на одну ногу. Он обратился за помощью к Джуне, которая занималась его лечением.

Кальянов, по словам Андреевой, долгое время хотел познакомить Примадонну и Джуну. Сама Пугачева не горела желанием заводить такую дружбу. Она говорила Андреевой: «Только перестал осаждать Кашпировский, как появилась эта. Не понимаю, что Джуне от меня надо».

В итоге Кальянов вместе с Джуной пришел на мероприятие, посвященное выходу его первого альбома. Естественно там была и Пугачева. Андреевой на мероприятии не было, однако дальнейшие события ей рассказал композитор Илья Резник . Джуна встала и заявила, что это именно благодаря ее молитвам Кальянов записал свой первый альбом. Якобы она договорилась с высшими силами. Пугачева не сдержалась. Она целый год помогала Кальянову в записи альбома.

«Чтобы мы сегодня собрались праздновать, надо было не руки растопыривать, а работать», — заявила Пугачёва.

Джуна схватила стакан, разбила его и полоснула «розочкой» по лицу Примадонны.