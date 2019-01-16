Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США потребовали уничтожить российскую ракету
США потребовали уничтожить российскую ракету

Виктория Лопырева надеется, что ее роман с Игорем Булатовым перестанут обсуждать 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Известная модель Виктория Лопырева сейчас одна из самых обсуждаемых персон в мире шоу-бизнеса. Всему виной фотографии, которые недавно попали в Сеть. На них она обнимается с бизнесменом Игорем Булатовым на одном из пляжей в Майами. Звезда недавно перестала скрывать свой роман с известным миллионером, от которого она в скором времени должна родить ребенка.
По словам Лопыревой, она не ожидала, что папарацци застанут ее на пляже с Булатовым. Она отметила, что ее новый возлюбленный — непубличный человек, поэтому появление снимков может негативно сказаться на его имидже. Звезда надеется, что ее оставят в покое. Сама она отметила, что никогда не позволяла комментировать чужую личную жизнь.
Лопырева также заметила, что сегодня распространяется очень много неправды вокруг ее отношений с Булатовым. Многие, как она считает, просто хотят попиариться на этой теме. Однако ей самой очень не хочется погружаться в негатив, тем более, что скоро звезда впервые станет мамой, сообщает портал «7 дней».
Teleprogramma.pro: последние новости
Подруга Аллы Пугачевой рассказала о драке Примадонны с целительницей Джуной Передачи Малахова не вошли в ТОП-100 самых просматриваемых программ по версии Mediascope Певицу Ханну искусали акулы на Багамах
Комментарии1
Шоу-бизнес , Виктория Лопырева , журнал "7 Дней" , Майами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кровь стынет»: Песков рассказал, как ругается Путин375
США потребовали уничтожить российскую ракету50
Песков рассказал о звонках Путина среди ночи
Ведущий Первого канала рассказал о скромной зарплате67
Подруга Пугачевой рассказала о ее драке с Джуной2
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
00:28
Порошенко рассказал о напугавшем «российских танкистов» оружии
Конфликты Армия
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
00:50
Машины провалились в яму с кипятком в СПб
Происшествия Общество
03:10
США потребовали уничтожить российскую ракету
Армия
01:48
Россия отказалась платить взнос в ПАСЕ
Политика
04:02
Макаревич получил новую должность
Общество
03:33
Кремль высказался о судьбе жителей Курил
Политика Азия
00:36
Лавина прошла сквозь отель
Происшествия Общество
07:24
Названа ракета-причина раздора России и США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение