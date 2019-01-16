Виктория Лопырева надеется, что ее роман с Игорем Булатовым перестанут обсуждать

Известная модель Виктория Лопырева сейчас одна из самых обсуждаемых персон в мире шоу-бизнеса. Всему виной фотографии, которые недавно попали в Сеть. На них она обнимается с бизнесменом Игорем Булатовым на одном из пляжей в Майами . Звезда недавно перестала скрывать свой роман с известным миллионером, от которого она в скором времени должна родить ребенка.

По словам Лопыревой, она не ожидала, что папарацци застанут ее на пляже с Булатовым. Она отметила, что ее новый возлюбленный — непубличный человек, поэтому появление снимков может негативно сказаться на его имидже. Звезда надеется, что ее оставят в покое. Сама она отметила, что никогда не позволяла комментировать чужую личную жизнь.