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Режиссер Сигарев заявил о невиновности «солдат Басаева» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Режиссер Василий Сигарев в соцсетях заявил о том, что «солдаты Басаева не виноваты».
В Facebook он рассказал, что в Новый год «смотрел все про Чечню 95 года».
«Стыдно, простите нас. И русские солдаты, и чеченские», — заявил он.
На саркастический комментарий о том, что «солдаты Басаева не виноваты», он без сарказма ответил: «Нет [не виноваты]».
Напомним, Шамиль Басаев взял на себя ответственность, в частности, за захват школы в Беслане боевиками во главе с Расулом Хачбаровым. Тогда погибли 335 человек, из них 186 детей.
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Шоу-бизнес , Шамиль Басаев , Василий Сигарев , Чеченская Республика
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