Режиссер Сигарев заявил о невиновности «солдат Басаева»

В Facebook он рассказал, что в Новый год «смотрел все про Чечню 95 года».

«Стыдно, простите нас. И русские солдаты, и чеченские», — заявил он.

На саркастический комментарий о том, что «солдаты Басаева не виноваты», он без сарказма ответил: «Нет [не виноваты]».

Напомним, Шамиль Басаев взял на себя ответственность, в частности, за захват школы в Беслане боевиками во главе с Расулом Хачбаровым. Тогда погибли 335 человек, из них 186 детей.