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Рианна подала в суд на своего отца 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Американская певица Рианна подала в суд на своего отца, сообщает TMZ.
Согласно имеющейся информации, претензии певицы связаны с тем, что он использовал ее бренд одежды и косметики Fenty и их родство для того, чтобы начать свой собственный бизнес. Уточняется, что в 2017 он создал свое агентство по развитию талантов Fenty Entertainment.
По мнению исполнительницы, отец использует созданную ей репутацию бренда Fenty для продвижения собственного бизнеса. Кроме того, отец выдавал себя за ее официального представителя и пытался организовать без ее согласия 15 ее концертов в Латинской Америке. Несмотря на многочисленные письма певицы, ее отец продолжал зарабатывать на созданной Рианной марке. Певица просит суд запретить ему использовать название Fenty и возместить нанесенный ей ущерб.
Ранее Рианна анонсировала выход нового альбома.
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