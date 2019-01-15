«Никогда не прощу»: мать Брэда Питта обвинила Анджелину Джоли

Мать Брэда Питта негативно высказалась о своей бывшей невестке Анджелине Джоли . Джейн Этта Хиллхаус убеждена, что Джоли разрушила семью и довела ее сына до нервного срыва.

Мать голливудского актера Брэда Питта — Джейн Этта Хиллхаус осудила поведение Анджелины Джоли.

«Я никогда не прощу Анджелину за то, что она разрушила семью и довела Брэда до нервного срыва», — приводит слова Джейн издание Radar Online.

По ее мнению, Джоли намеренно распространяла слухи о Питте, желая испортить ему карьеру и восстановить собственную репутацию. В течение двух лет болезненного бракоразводного процесса Анджелина поделилась с прессой множеством подробностей их с Питтом личной жизни. В частности, она обвиняла супруга в алкогольной зависимости и побоях. Также она рассказывала, что Питт был против усыновления детей.

По словам Джейн, актриса препятствует общению Брэда с детьми. Отмечается, что мать актера с трудом сдерживает себя, чтобы не высказать все бывшей родственнице в лицо.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли, беседуя с «Би-би-си» , обмолвилась о своем возможном переходе в политику.

Как известно, Джоли является послом доброй воли ООН и активно участвует в вопросах глобального кризиса с беженцами, жертв сексуального насилия и многих других. В разговоре с журналистом Джастином Уэббом она также говорила о политической ситуации в США и социальных сетях. Актрисе был задан вопрос о ее возможном появлении в списке баллотирующихся в президенты от партии, на который она не дала однозначного ответа, сказав лишь «спасибо».

«Если бы меня спросили 20 лет назад уйду ли я в политику, то я бы рассмеялась. Я всегда говорю, что буду там, где нужна, но нужна ли я в политике… Хотя я могу работать с властями, с военными и вообще хочу многое сделать», — сказала Джоли.

В беседе она также отметила, что ей самой трудно дается контроль деятельности собственных детей в социальных сетях. По словам актрисы, она, как и большинство родителей, «не способна контролировать все, с чем они сталкиваются».

«У подростков есть определенные реалии, наше поколение не до конца понимает, что они делают со своими технологиями, поэтому им легко провести нас», — подчеркнула актриса.

Джоли отметила, что никто из ее детей не изъявлял желания зарегистрироваться в фейсбуке и сама она также не является его пользователем. В последнее время Анджелина вместе с «Би-би-си» работает над новой еженедельной детской новостной программой «Наш мир», запуск которой должен состояться в 2019 году.

Актриса выполняет задачи исполнительного продюсера шоу, которое рассчитано на детей в возрасте от 7 до 12 лет. Основной целью программы является привлечение детей к международным новостям, в особенности таким темам, как технологии, окружающая среда и социальные сети.

«Как мать, я так счастлива, что смогу сидеть и смотреть это со своими детьми, зная, что у них складывается подлинное представление о мире», — сказала Анджелина.

Ранее стало известно, что затянувшийся развод самой известной пары Голливуда уже близится к финалу. Бывшим супругам удалось прийти к компромиссу, регламентировав порядок опеки над шестью детьми Мэддоксом, Паксом, Шайло, Захарой и близнецами Ноксом и Вивьен. По результатам раздела имущества и опеки над детьми Брэд Питт должен будет заплатить бывшей супруге до $100 млн Согласно изданию Radaronline, помимо выплаты алиментов Брэд оплачивает проживание, охрану и образование своих детей и будет делать это делать до тех пор, пока им не исполнится 21 год.

«Ему удалось вернуть своих детей, но теперь ему предстоит совершенно другая реальность, которая будет бить его по карману, пока он не состарится», — рассказал источник издания.

«Именно это стало весомой причиной, почему разбирательства продолжались так долго… Брэд пытался бороться и защитить себя, но он не смог ничего сделать, чтобы помешать Энджи забрать у него почти половину того, что он имеет», — заключил источник.

В конце ноября адвокат актрисы Саманта Блей ДеДжин сообщила, что детали договора были оставлены в секрете в целях защиты интересов детей.