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«У нее все прекрасно»: Галкин рассказал о самочувствии Аллы Пугачевой 

360tv.ru 1 час назад
Максим Галкин опроверг информацию о том, что его супруге Алле Пугачевой стало плохо на съемках одной из телепрограмм Первого канала. Юморист заявил, что у примадонны все прекрасно, а распространяемые СМИ сведения не соответствуют истине. Об этом сообщил сайт Teleprogramma.pro.
Источник сообщил, что в телефонной беседе Максим Галкин рассказал, что его жена чувствует себя хорошо.
«Какая аллергия? У нее все прекрасно. Съемка с Игорем Николаевым была 29 ноября. А сам Николаев уже отдыхает в Майами. С тех пор Алла нигде не снималась. И аллергии у нее нет. Аллергия бывает у меня. Она посидела и ушла не потому, что плохо ей было. А потому, что нужно было ехать. Так что меньше верьте тому, что пишут в интернете. Короче, всё хорошо!» — заявил Галкин.
Ранее стало известно, что Алла Пугачева почувствовала недомогание во время съемок передачи «Сегодня вечером», очередной выпуск которой был посвящен 40-летию творческой деятельности Игоря Николаева. У примадонны российской эстрады запершило в горле, появились признаки аллергии. Возможной причиной этого СМИ назвали искусственный снег, который в изобилии лежал в съемочном павильоне.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Видео , Игорь Николаев , Максим Галкин , Алла Пугачева
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