Мадонна может выступить на «Евровидении» в Израиле, пишут СМИ

Американская певица Мадонна может выступить на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве, организаторы ведут переговоры о ее выступлении на конкурсе в качестве приглашенной звезды, передало во вторник издание Ynet.

Как стало известно Ynet, поп-звезда уже дала свое принципиальное согласие, однако сторонам пока не удается договориться относительно гонорара.

Из Израильской национальной телерадиовещательной корпорации "Кан", отвечающей за проведение "Евровидения", которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, сообщили, что в настоящий момент идет составление художественной программы мероприятия. Список приглашенных звезд, которые примут участие в шоу, также находится в стадии формирования.