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Мадонна может выступить на «Евровидении» в Израиле, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Американская певица Мадонна может выступить на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве, организаторы ведут переговоры о ее выступлении на конкурсе в качестве приглашенной звезды, передало во вторник издание Ynet.
Как стало известно Ynet, поп-звезда уже дала свое принципиальное согласие, однако сторонам пока не удается договориться относительно гонорара.
Из Израильской национальной телерадиовещательной корпорации "Кан", отвечающей за проведение "Евровидения", которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, сообщили, что в настоящий момент идет составление художественной программы мероприятия. Список приглашенных звезд, которые примут участие в шоу, также находится в стадии формирования.
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Шоу-бизнес , Мадонна , Израиль
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