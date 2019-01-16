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Глюк'oZа закрыла грудью униженного Малахова 

Дни.ру 41 минуту назад
Популярная исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк'oZа вступилась за шоумена Андрея Малахова. Язвительная интернет-пользовательница написала провокационный комментарий.
В личном Instagram Наталья опубликовала снимок с курорта. Знаменитость проводит время на острове Самуй, в Тихом океане.
Звезда позирует у края роскошного бассейна из стекла. Фоном артистке послужили живописные пальмы и голубая гладь океана.
"Великие умы обсуждают идеи. Средние — обсуждают события. Мелкие — людей. © 💭 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — заметила Глюк'oZа под снимком.
"Значит Андрей Малахов — мелкий)))", — заметила одна из подписчиц в комментариях. Знаменитость не смогла проигнорировать унижающий шоумена выпад. Наталья, можно сказать, грудью встала на защиту знаменитого телеведущего.
"Он Ведущий, и это его профессия. Он же не на лавочке обсуждает, а дает то, что нужно народу — почву для обсуждений 😊", — написала Чистякова-Ионова в ответ. Судя по всему, нападки злопыхателей порядком надоели звезде. Реагируя на комментарий одной из подписчиц, она написала: "особо величественные путешествуют по миру, листая ленту Инстаграма, и оставляя едкие комментарии, чтобы спокойнее спалось, наверное", — заметила певица.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Андрей Малахов
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