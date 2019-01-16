Глюк'oZа закрыла грудью униженного Малахова

Популярная исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк'oZа вступилась за шоумена Андрея Малахова . Язвительная интернет-пользовательница написала провокационный комментарий.

В личном Instagram Наталья опубликовала снимок с курорта. Знаменитость проводит время на острове Самуй, в Тихом океане.

Звезда позирует у края роскошного бассейна из стекла. Фоном артистке послужили живописные пальмы и голубая гладь океана.

"Великие умы обсуждают идеи. Средние — обсуждают события. Мелкие — людей. © 💭 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — заметила Глюк'oZа под снимком.