«Не могу — мучаюсь»: Пугачева едва не задохнулась

Певицу Аллу Пугачеву беспокоили приступы удушья во время съемок программы «Сегодня вечером», посвященной Игорю Николаеву . По предположению самой певицы, причиной этого стал рассыпанный в студии синтетический снег, который вызвал аллергическую реакцию.

Народная артистка СССР Алла Пугачева приняла участие в съемках программы «Сегодня вечером», посвященной Игорю Николаеву. По информации издания «Собеседник», певица в какой-то момент начала задыхаться. Сообщается, что сначала Пугачева пожаловалась на першение в горле, она выпила воды, но это не помогло. Позже появились признаки удушья и начался интенсивный кашель. По словам самой певицы, это могут быть симптомы аллергии.

«Я хотела отсидеть до конца, но не могу: мучаюсь из-за кашля!», — сказала Пугачева.

Также известно, что за кулисами Пугачева и другая гостья программы Ирина Аллегрова обсудили произошедшее и пришли к выводу, что аллергию мог вызвать синтетический снег, который рассыпан в студии. По мнению поклонников певицы, ее самочувствие связано с резким похудением.

Это уже второй за последнее время случай, когда Примадонна почувствовала недомогание и была вынуждена отказаться от появления на съемках, либо на сцене. В начале ноября 2018-го Пугачева огорчила поклонников новостью о своей болезни, из-за которой была вынуждена отменить выступление на юбилейном концерте музыканта Леонида Агутина в «Олимпийском».

«Мечтала выступить на концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела», — написала артистка в своем микроблоге.

Алла Борисовна подчеркнула, что очень любит творчество Агутина и попросила у него прощения за сорвавшееся выступление. Агутин ответил на это пожеланием народной любимице скорейшего восстановления: «Песню еще воплотим».

Ранее сообщалось, что вышел трейлер нового сериала «Матрешка» от компании Netflix , главная героиня которого будто бы срисована с Пугачевой. В центре сюжета — история женщины, постоянно умирающей в результате несчастных случаев, после которых она воскресает в одном и тот же дне. Опубликованный в твиттере трейлер вызвал большой резонанс в мире. Англоязычные интернет-пользователи подозревают Netflix в плагиате на фильмы «День сурка» и «Счастливого дня смерти», тогда как российские обнаружили невероятное сходство главной героини с Аллой Борисовной Пугачевой.

«Ребят, в смысле это… сериал про Аллу Борисовну?», «Ух, Netflix выпустил трейлер фильма Russian Doll, и там в главной роли практически Пугачева. И она все время помирает. Вах!», «Опа, на Нетфликсе покажут День сурка про Пугачеву», «Кроссовер, который мы заслужили», — писали российские интернет-пользователи.

В преддверии Нового года в сети появились новые песни Пугачевой, которые должны были впервые прозвучать весной на сольном концерте в Кремле. Есть несколько версий произошедшего: одни считают, что за публикацией треков стоят хакеры, другие предполагают, что это может быть пиар-ходом, который спланировали менеджеры певицы.

Впервые за 10 лет Алла Борисовна даст большой сольный концерт «Алла Пугачева. P. S.». Мероприятие должно состояться 17 апреля в Кремлевском дворце спустя несколько дней после ее 70-летия. Грядущее событие вызвало огромный ажиотаж, в результате чего в системе продажи билетов произошел сбой: не всем желающим удастся попасть на концерт, часть билетов будет возвращена с полной материальной компенсацией.

Украинская певица Вера Брежнева написала в комментариях примадонны: «Пусть бесконечная любовь и поддержка от всех нас в этот вечер придадут вам сил».

Новость о возобновлении творческой деятельности Пугачевой впервые прозвучала в начале апреля 2018 года от российского поэта и народного артиста России Ильи Резника . В интервью изданию «СтарХит» он заявил о том, что певица порадует поклонников в честь своего 70-летнего юбилея.