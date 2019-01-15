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Жена олимпийского чемпиона помыла голову экскрементами и поделилась эффектом 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Жена олимпийского чемпиона Джеймса Крэкнелла, британская телеведущая Беверли Тернер рассказала о неожиданном средстве, которым она воспользовалась при мытье головы. Об этом сообщает The Sun.
В своем Twitter-аккаунте журналистка призналась, что решила испробовать метод, о котором узнала от героини шоу New Lives In The Wild («Новая жизнь в дикой природе») Мириам: она заменила обычный шампунь собственной мочой.
Согласно технологии Мириам, мочу необходимо нанести на волосы, оставить на 20 минут, а затем смыть.
«Я действительно не шучу. Ее волосы выглядели потрясающе! Кому нужен дорогой шампунь, когда можно помыться собственной мочой?» — написала она в посте.
Позже поклонники осведомились, добилась ли Тернер желаемого эффекта.
«Я уверена, что метод сработал! Я не продержалась 20 минут, но попробовать стоило», — ответила ведущая.
В октябре 2018 года бьюти-эксперты перечислили главные ошибки, которые совершают женщины во время ухода за волосами. В частности, они не рекомендуют мыть голову чаще двух-трех раз в неделю, поскольку ежедневное мытье волос вредит их защитной липидной пленке.
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Шоу-бизнес , Джеймс Крэкнелл
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