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Сергей Жуков привез с собой в Таиланд колбасу и хлеб 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Instagram
Певец знал, что соскучится по традиционному русскому завтраку.
В прошлом году Сергей Жуков был вынужден заняться своим здоровьем. Артист перенес несколько сложных операций из-за образовавшейся в животе грыжи, но позже вернулся к работе. Последствия болезни еще сказываются на состоянии певца, но выглядит он вполне здоровым. Чтобы набраться сил лидер группы «Руки вверх» отправился в отпуск с семьей. На днях он рассказал, что взял с собой колбасу и хлеб, так как знал, что в Азии эти продукты найти сложно.
В свое микроблоге Сергей опубликовал фото, на котором он позирует в бассейне. При этом рядом стоят вазы с фруктами, а также тарелка с колбасой и хлебом.
«За две недели в Азии наши русские души соскучились по традиционному завтраку с хлебом и колбаской. В Тае мы отдыхаем не первый год и знали, что так будет. Поэтому подготовились и привезли с собой то, что здесь ни за какие деньги не достанешь», — поделился певец.
Он отметил, что уже смотреть не может на суп Том Ям, рис и фрукт дуриан.
Поклонники похвалили артиста за смекалку. Многие признались, что тоже в отпуске начинают скучать по простой домашней едете. «О, мы не одни такие. Как этого не хватает в Тае. Еще сальцо с собой брали», — подметила одна из подписчиц звезды. Однако нашлись и те, кто осудил Жукова за то, что он питается не здоровой пищей. По их мнению, бутерброды не лучший завтрак для певца. Тем более, если он намерен похудеть. Однако Сергей не стал реагировать на замечания злопыхателей.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Сергей Жуков , Таиланд
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