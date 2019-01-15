«Спасибо Пугачевой»: у Миронова появился сын

Журналистам стало известно о том, что у актера театра и кино Евгения Миронова есть двухлетний сын Петр, который был назван в честь дедушки артиста. Отметивший недавно свое 51-летие Миронов всю жизнь посвятил работе и до сих пор не женился. Источник в окружении актера рассказал историю появления у него ребенка.

«Малыша Жене родила суррогатная мать. Миронов давно приятельствует с Аллой Пугачевой, вот она и посоветовала ему не тянуть с отцовством, а обратится в клинику, в которой несколько лет назад самой Примадонне и Максиму Галкину помогли завести Гарри и Лизу», — приводит слова одного из друзей Евгения издание «СтарХит».

По некоторым данным, когда актер занят работой, его сын остается с няней. Сообщается, что ее можно увидеть на прогулке с мальчиком около дома Миронова на Чистых прудах. Также в Сети появлялась информация о том, что актер будто бы брал ребенка с собой на работу.

«В Театре Наций мальчику оборудовали специальную комнату, где Петя может спокойно поспать. Понятно, что такой знаменитый человек мог легко нанять ребенку няню. Но ему не хочется расставаться с сыном. Ни на минуту», — писали СМИ.

Мама Евгения Миронова Тамара Петровна давно просила сына, чтобы он скорее обзавелся семьей: «Раньше я переживала, что сын никак не женится, приставала к нему: „Вот я умру, куда ты пойдешь? В холодные стены? Почему ты все никак себе половинку не найдешь?!“

Он отвечал: „Мам, те, кто нашел себе половинку, давно уже развелись. У меня так мало свободного времени, что я бы не смог сделать счастливой свою семью“. И все же до конца он все никак не мог меня убедить.

Но однажды сын сказал то, что я поняла: „Я послан Богом на землю только для того, чтобы заниматься искусством“, — вспоминает Тамара Петровна.

Сам Евгений никак не комментировал новость о сыне. Одно время Миронову часто приписывали связи с коллегами по цеху. Его бывшая однокурсница Вероника Садковская делилась историей о том, как учила актера целоваться. Много лет назад ходили слухи о его отношениях с актрисой Анастасией Заворотнюк

Недавно в прессе вызвала большой резонанс новость о том, что актер и телеведущий Игорь Верник решил проехать по пешеходному Камергерскому переулку в центре Москвы. Под крики охраны: „Пропустите, Верник едет!“ артист на своем внедорожнике заехал в переулок, чем вызвал шквал негатива интернет-пользователей в свой адрес.

Евгений Миронов на своем сайте написал обращение в защиту Верника.

»Люди, откуда в вас столько злости, агрессии, ненависти? Почему не разобравшись в ситуации вы позволяете себе унижать и оскорблять человека? Неужели вам не стыдно?

Игорь ничего не нарушал, этот заезд на пешеходную зону перед МХТ им. Чехова официально разрешён, и им пользуются ежедневно артисты театра. Я неоднократно въезжал в МХТ таким же способом, и это вопрос скорее к транспортным властям, а не к Вернику. Игорь — порядочный и интеллигентный человек, на протяжении 10 лет являясь учредителем благотворительного фонда «Артист», помог тысячам своим старшим коллегам, ветеранам театра и кино. Но вам даже лень узнать про человека, вам надо его снести с пьедестала и уничтожить, а недобросовестные и жадные СМИ только ждут повода для этого. С наступающим Рождеством тебя, Игорь, прости им, хотя и не ведают, что творят», — написал актер.

Евгений Миронов сыграл свою первую роль в 1988 году в фильме Александра Кайдановского «Жена керосинщика».