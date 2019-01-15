Завышал цифры: рэпера Джей-Зи поймали на лжи

Музыкальный стриминговый сервис Tidal, принадлежащий рэперу Джей-Зи, предположительно накручивал прослушивания для некоторых альбомов на платформе. Как сообщают зарубежные СМИ, власти уже начали расследование этого инцидента по статье «мошенничество».

Больше выплат для жены

Музыкальный сервис Tidal, ранее известный как WiMP, был куплен рэпером Джей-Зи в 2015 году, чтобы составить конкуренцию таким платформам, как Spotify, Pandora, YouTube и Apple Music. К сожалению, несмотря на большие финансовые инвестиции и поддержку именитых звезд, Tidal приходилось тяжело, а на равное соперничество с другими стриминговыми сервисами можно было даже не рассчитывать.

Неудачи Tidal привели к тому, что компания Джей-Зи начала искусственно накручивать прослушивания, об этом сообщило норвежское издание Dagens Naeringsliv. Журналисты этой газеты целый год следили за показателями сервиса, чтобы прийти к неутешительному выводу — многие цифры на сайте не отражают действительность, отличаясь от нее на сотни миллионов прослушиваний.

В частности, издание указывает на расхождения в прослушивании двух альбомов — «The Life of Pablo», принадлежащего Канье Уэсту, и «Lemonade, который записала супруга Джей-Зи, певица Бейонсе.

Обе пластинки были выпущены в 2016 году в качестве эксклюзива для Tidal. Согласно данным, которые предоставляет сам сервис, эти альбомы прослушали сотни миллионов раз в первые 15 дней после релиза. Однако, Dagens Naeringsliv, проводящая исследование совместно с Норвежским университетом науки и технологий, выяснила, что цифры были искусственно завышены — примерно на 320 млн прослушиваний.

По мнению журналистов, это было сделано специально, чтобы увеличить роялти для исполнителей — чем больше количество просмотров, тем выше денежные выплаты для артистов.

Tidal опровергло преступление и обвинило норвежскую газету в „клеветнической кампании“.

Тем временем, норвежские власти подтвердили, что в отношении компании было начато расследование по делу о мошенничестве — им занимается местное ведомство по расследованию и пресечению экономических и экологических преступлений.

Несмотря на то, что обвинения пока не предъявлены, по меньшей мере четверо сотрудников Tidal уже были допрошены следствием. Сообщается, что трое из них обнаружили признаки вмешательства в цифры, связанные с альбомами Бейонсе и Канье Уэста. Эти сотрудники ушли из компании в 2016 году, подписав договор о неразглашении.

Тем временем, пресс-служба Tidal заявляет о том, что официально компания не проходит как подозреваемый по этому делу, и находится в тесном контакте с представителями следствия.

»Было бы неправильно раскрывать подробности нашего общения прессе», — заявили в Tidal. Рэпер Джей-Зи пока не прокомментировал факт начала расследования.

Слишком много противоречий

Ранее Tidal уже был замечен в нескольких скандалах. В 2016 году та же норвежская газета со ссылкой на источники заявила о том, что стриминговый сервис имеет свыше сотни неоплаченных счетов, большая часть которых появилась после сделки с Джей-Зи. Так, Tidal был должен нескольким музыкальным фестивалям, арендодателю, предоставляющему здание для главного офис, многим лейблам, а также банкам, отелям, такси-компаниям и ресторанам.

В 2017 году появилась информация о том, что Джей-Зи завышал количество подписчиков Tidal. Когда рэпер заявил о том, что его сервис достиг аудитории в миллион подписчиков, на самом деле эта цифра составляла около 350 тыс. человек — об этом свидетельствуют платежные документы.

Год спустя Джей-Зи сообщил о трех миллионах слушателей Tidal, но, согласно чекам от лейблов, их количество не превышало 850 тыс.

В том же году стало известно, что Tidal покидает один из основателей сервиса и друг Джей-Зи — рэпер Канье Уэст. По словам супруга Ким Кардашьян, Tidal задолжал ему около $3 млн Большая часть из этой суммы является бонусом за привлечение свыше 1,5 млн новых слушателей, которые якобы появились у сервиса после релиза альбома «Life of Pablo».

После ухода из Tidal Уэст решил пойти другим путем и представил свой следующий альбом «Ye» сразу на нескольких площадках, включая малоизвестное приложение, которое в прямом эфире транслировало вечеринку по поводу релиза новой пластинки.