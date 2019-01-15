Сергей Зверев не хочет отдавать воду из Байкала 

В 2021 году в Слюдянском районе Иркутской области возле озера Байкал планируется построить китайский завод по розливу воды из Байкала. Власти уверяют, что строительство законно, но учёные считают, что промышленное предприятие на берегу озера нанесёт региону непоправимый экологический ущерб. Местные жители уже высказывали возмущение по поводу возведения завода, а недавно к ним присоединился «Король гламура» Сергей Зверев. В Инстаграм он разметил ролик с репортажем с места строительства и гневно высказался против добычи и отправки воды из уникального российского озера в Китай.